В Москве сообщают о взрыве у Живописного моста: закрыт аэропорт Внуково
В Москве в районе Живописного моста над Москва-рекой прогремел взрыв. Очевидцы сообщают о якобы падении дрона. На месте виднеется дым.
Обновлено в 11:30. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила беспилотник. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений тоже вроде бы нет.
Обновлено в 11:22. Сообщают, что аэропорт продолжил работу.
Также сообщается, что над аэропортом Внуково в Москве закрыто небо, введен план Ковер.
Напомним, что 9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв.
Фото: скриншот с видео
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко