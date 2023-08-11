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В Москве сообщают о взрыве у Живописного моста: закрыт аэропорт Внуково

вибух у москві

В Москве в районе Живописного моста над Москва-рекой прогремел взрыв. Очевидцы сообщают о якобы падении дрона. На месте виднеется дым.

Обновлено в 11:30. Мэр Москвы Сергей Собянин утверждает, что российская ПВО якобы сбила беспилотник. При падении обломков в районе Карамышевской набережной никто не пострадал. Серьезных разрушений тоже вроде бы нет.

Обновлено в 11:22. Сообщают, что аэропорт продолжил работу.

Также сообщается, что над аэропортом Внуково в Москве закрыто небо, введен план Ковер.

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Фото: скриншот с видео

Взрыв, Москва
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