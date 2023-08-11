У Москві повідомляють про вибух біля Живописного мосту: закрито аеропорт Внуково

У Москві в районі Живописного мосту над Москва-рікою прогримів вибух. Очевидці повідомляють про нібито падіння дрона. На місці видніється дим.

Оновлено об 11:30. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила безпілотник. Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань теж начебто немає.

Оновлено об 11:22. Повідомляють, що аеропорт знову запрацював.

Також повідомляють, що над аеропортом Внуково в Москві закрито небо, введено план Ковер.

Нагадаємо, що 9 серпня на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді Московської області стався потужний вибух.

Фото: скриншот із відео

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