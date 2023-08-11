У Москві повідомляють про вибух біля Живописного мосту: закрито аеропорт Внуково
У Москві в районі Живописного мосту над Москва-рікою прогримів вибух. Очевидці повідомляють про нібито падіння дрона. На місці видніється дим.
Оновлено об 11:30. Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що російська ППО нібито збила безпілотник. Під час падіння уламків у районі Карамишевської набережної ніхто не постраждав. Серйозних руйнувань теж начебто немає.
Оновлено об 11:22. Повідомляють, що аеропорт знову запрацював.
Також повідомляють, що над аеропортом Внуково в Москві закрито небо, введено план Ковер.
Нагадаємо, що 9 серпня на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді Московської області стався потужний вибух.
Фото: скриншот із відео
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко