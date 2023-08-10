ГУР о серии взрывов в РФ: Это кара божья
Взрывы, которых каждый день становится все больше на территории России, являются следствием полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Все эти чрезвычайные ситуации, как подчеркнул во время эфира общенационального телемарафона Єдині новини представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, являются лишь демонстрацией того, что “вторая армия мира” – никакая не вторая, и даже не может защитить собственную столицу.
– То, что сейчас происходит в России, – это кара божья. Работаем дальше, – заметил Андрей Юсов.
В то же время, отмечает представитель ГУР, тот факт, что инцидентов в РФ становится больше и количественно, и качественно, и то, что их география расширяется, свидетельствует, что режим Путина ситуацию в России контролирует все меньше.
А вместо того, чтобы защищать свою страну и свое небо, россияне сосредоточились на войне против Украины.
– Для общества, военно-политического руководства и политических элит РФ встал вопрос: вернуть противовоздушную, противоракетную оборону, армию на территорию своего государства, чтобы все контролировать, или дальше делать вид, что все идет по плану, – добавляет представитель Главного управления разведки.
Властям РФ, констатирует Андрей Юсов, сложно коммуницировать с россиянами в этом вопросе.
Так, они, например, не могут запретить своим гражданам снимать прилеты, потому что у них якобы “все по плану”.
– Мы же не можем им (россиянам, – Ред.) запрещать выкладывать в сеть последствия прилетов. Пусть выкладывают, конечно. Здесь дело немного в другом. Если у них все по плану, то зачем им запрещать своим гражданам что-нибудь публиковать?
А если в Москве уже просят не выкладывать ничего в сеть, то это свидетельствует о том, что все не по плану или план какой-то некачественный, – замечает Андрей Юсов.
Проблемы с “коммуникацией” заметны и при информировании о чрезвычайных ситуациях.
Ярким примером явилось освещение масштабного пожара в Сергиевом Посаде в Подмосковье 9 августа.
Сначала сеть заполонили сообщения росСМИ о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе, где производят технику специального назначения (авиационные прицелы, тепловизоры, самонаводящиеся ракетные головки, установки обнаружения лазерного типа, оптические наблюдательные приборы и т.п.).
А МЧС России, информируя о случившемся, ограничилось упоминанием о пожаре “в ангаре с пиротехникой”.
– В открытых источниках была информация, что Россия в последнее время пытается решить проблемы с современной оптикой собственного вооружения. Очевидно, проблем теперь стало больше.
Но ладно, “пиротехника” – так “пиротехника”. Можем разве что посоветовать больше “сдавать в аренду” складов на таких предприятиях под “пиротехнику”, – иронически заметил Андрей Юсов.
Напомним, что в России в последнее время участились сообщения об атаке беспилотников и пожарах в разных городах.
Так, только вчера и сегодня в российскую столицу летели и якобы не долетели беспилотники, хотя потом появилась информация о пожаре в Домодедово “из-за взрыва газовых баллонов”.
Мощный пожар на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде 9 августа российские МЧСники скромно назвали пожаром “в ангаре с пиротехникой”.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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Фото: МЧС России
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко