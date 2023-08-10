ГУР о серии взрывов в РФ: Это кара божья

Взрывы, которых каждый день становится все больше на территории России, являются следствием полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Все эти чрезвычайные ситуации, как подчеркнул во время эфира общенационального телемарафона Єдині новини представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов, являются лишь демонстрацией того, что “вторая армия мира” – никакая не вторая, и даже не может защитить собственную столицу.

– То, что сейчас происходит в России, – это кара божья. Работаем дальше, – заметил Андрей Юсов.

В то же время, отмечает представитель ГУР, тот факт, что инцидентов в РФ становится больше и количественно, и качественно, и то, что их география расширяется, свидетельствует, что режим Путина ситуацию в России контролирует все меньше.

А вместо того, чтобы защищать свою страну и свое небо, россияне сосредоточились на войне против Украины.

– Для общества, военно-политического руководства и политических элит РФ встал вопрос: вернуть противовоздушную, противоракетную оборону, армию на территорию своего государства, чтобы все контролировать, или дальше делать вид, что все идет по плану, – добавляет представитель Главного управления разведки.

Властям РФ, констатирует Андрей Юсов, сложно коммуницировать с россиянами в этом вопросе.

Так, они, например, не могут запретить своим гражданам снимать прилеты, потому что у них якобы “все по плану”.

– Мы же не можем им (россиянам, – Ред.) запрещать выкладывать в сеть последствия прилетов. Пусть выкладывают, конечно. Здесь дело немного в другом. Если у них все по плану, то зачем им запрещать своим гражданам что-нибудь публиковать?

А если в Москве уже просят не выкладывать ничего в сеть, то это свидетельствует о том, что все не по плану или план какой-то некачественный, – замечает Андрей Юсов.

Проблемы с “коммуникацией” заметны и при информировании о чрезвычайных ситуациях.

Ярким примером явилось освещение масштабного пожара в Сергиевом Посаде в Подмосковье 9 августа.

Сначала сеть заполонили сообщения росСМИ о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе, где производят технику специального назначения (авиационные прицелы, тепловизоры, самонаводящиеся ракетные головки, установки обнаружения лазерного типа, оптические наблюдательные приборы и т.п.).

А МЧС России, информируя о случившемся, ограничилось упоминанием о пожаре “в ангаре с пиротехникой”.

– В открытых источниках была информация, что Россия в последнее время пытается решить проблемы с современной оптикой собственного вооружения. Очевидно, проблем теперь стало больше. Но ладно, “пиротехника” – так “пиротехника”. Можем разве что посоветовать больше “сдавать в аренду” складов на таких предприятиях под “пиротехнику”, – иронически заметил Андрей Юсов.

Напомним, что в России в последнее время участились сообщения об атаке беспилотников и пожарах в разных городах.

Так, только вчера и сегодня в российскую столицу летели и якобы не долетели беспилотники, хотя потом появилась информация о пожаре в Домодедово “из-за взрыва газовых баллонов”.

Мощный пожар на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде 9 августа российские МЧСники скромно назвали пожаром “в ангаре с пиротехникой”.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 533-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: МЧС России

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