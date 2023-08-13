Землетрус у Туреччині: у Малатії зафіксували нові підземні поштовхи

У провінції Малатія, що на сході Туреччини, один за одним сталися підземні поштовхи магнітудою 4,8 та 4,5.

Про це повідомили у Директораті із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій (AFAD).

– Землетрус магнітудою 4,8 був зафіксований о 16:39 в районі Йешільюрт провінції Малатія. Епіцентр розташовувався на глибині близько 6,35 км, – йдеться у повідомленні.

Приблизно через хвилину після першого поштовху в тому ж районі був зафіксований ще один магнітудою 4,5. Епіцентр розташовувався на глибині близько 7 кілометрів.

За інформацією представників місцевої влади, значних руйнувань немає.

Після двох поштовхів зафіксовані 18 афтершоків до 2,3 бала. О 18:18 за місцевим часом у тому ж районі був поштовх силою 4,2 бала з епіцентром на глибині 9,35 км.

Нагадаємо, вчора землетрус магнітудою 2,4 стався поблизу міста Ужгород Закарпатської області. Сейсмологи зафіксували підземні поштовхи о 10:36 ранку.