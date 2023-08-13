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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Должны тщательно обдумать решение: Шольц о поставках Украине ракет Taurus

Олаф Шольц
Фото: Офис президента

Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF рассказал, что не исключает поставки Украине крылатых ракет Taurus, однако подчеркнул, что сначала должен тщательно обдумать такое решение.

По его словам также изучается техническое ограничение крылатых ракет. Шольц отметил, что не хотел бы спешить в этом вопросе.

– Как и раньше, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое решение: что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад, – ответил Шольц на вопрос журналистов.

Большинство граждан Германии признали очень правильным то, что Берлин не на каждое публичное требование Украины сразу отвечает согласием, подчеркнул канцлер.

Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild заявил, что Украине нужны немецкие дальнобойные ракеты Taurus, чтобы ускорить освобождение своих территорий и быстрее положить конец войне и отметил, что передача Германией дальнобойных ракет не приведет к эскалации.

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Должны тщательно обдумать решение: Шольц о поставках Украине ракет Taurus

Война в Украине, Зброя для України, Олаф Шольц, Ракета, Російська агресія
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