Должны тщательно обдумать решение: Шольц о поставках Украине ракет Taurus
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью ZDF рассказал, что не исключает поставки Украине крылатых ракет Taurus, однако подчеркнул, что сначала должен тщательно обдумать такое решение.
По его словам также изучается техническое ограничение крылатых ракет. Шольц отметил, что не хотел бы спешить в этом вопросе.
– Как и раньше, мы всегда будем очень тщательно проверять каждое решение: что работает, что имеет смысл, каким может быть наш вклад, – ответил Шольц на вопрос журналистов.
Большинство граждан Германии признали очень правильным то, что Берлин не на каждое публичное требование Украины сразу отвечает согласием, подчеркнул канцлер.
Напомним, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Bild заявил, что Украине нужны немецкие дальнобойные ракеты Taurus, чтобы ускорить освобождение своих территорий и быстрее положить конец войне и отметил, что передача Германией дальнобойных ракет не приведет к эскалации.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко