Передача Німеччиною ракет Taurus не призведе до ескалації – Кулеба
Україні потрібні німецькі далекобійні ракети Taurus, щоб прискорити звільнення своїх територій і швидше покласти край війні.
Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Bild.
Міністр зазначив, що передача Німеччиною далекобійних ракет не призведе до ескалації.
– По-перше, тому що інші партнери вже поставили ракети з подібною дальністю. По-друге, жодне попереднє рішення Німеччини постачати Україні новий тип зброї не призвело до ескалації. Навпаки, німецьке озброєння вже врятувало багато українських життів, – сказав він.
Кулеба також назвав “необґрунтованими” побоювання уряду Німеччини, що німецькі ракети можуть бути використані і для ураження цілей у Росії.
– Нам не потрібна чужа країна, і ми використовуватимемо ракети тільки в межах наших кордонів, щоб звільнити те, що належить нам за правом відповідно до Статуту ООН і міжнародного права, – наголосив глава МЗС.
Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив що в питанні передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus наразі немає нових рішень.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко