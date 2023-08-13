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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Передача Німеччиною ракет Taurus не призведе до ескалації – Кулеба

Дмитро Кулеба
Фото: МЗС

Україні потрібні німецькі далекобійні ракети Taurus, щоб прискорити звільнення своїх територій і швидше покласти край війні.

Про це заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Bild.

Міністр зазначив, що передача Німеччиною далекобійних ракет не призведе до ескалації.

– По-перше, тому що інші партнери вже поставили ракети з подібною дальністю. По-друге, жодне попереднє рішення Німеччини постачати Україні новий тип зброї не призвело до ескалації. Навпаки, німецьке озброєння вже врятувало багато українських життів, – сказав він.

Кулеба також назвав “необґрунтованими” побоювання уряду Німеччини, що німецькі ракети можуть бути використані і для ураження цілей у Росії.

– Нам не потрібна чужа країна, і ми використовуватимемо ракети тільки в межах наших кордонів, щоб звільнити те, що належить нам за правом відповідно до Статуту ООН і міжнародного права, – наголосив глава МЗС.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив що в питанні передання Україні далекобійних крилатих ракет Taurus наразі немає нових рішень.

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Джерело: Bild
Війна в Україні, Дмитро Кулеба, Німеччина, Ракета, Україна
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