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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Маємо ретельно обміркувати рішення: Шольц щодо постачання Україні ракет Taurus

Олаф Шольц
Фото: Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц в інтерв’ю ZDF розповів, що не відкидає постачання Україні крилатих ракет Taurus, проте наголосив, що спершу має ретельно обміркувати таке рішення.

За його словами також вивчається технічне обмеження крилатих ракет. Шольц зауважив, що не хотів би поспішати в цьому питанні.

– Як і раніше, ми завжди дуже ретельно перевірятимемо кожне рішення: що працює, що має сенс, яким може бути наш внесок, — відповів Шольц на запитання журналістів. 

Більшість громадян Німеччини визнали дуже правильним те, що Берлін не на кожну публічну вимогу України одразу відповідає згодою, наголосив канцлер.

Нагадаємо, глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв’ю Bild заявив, що Україні потрібні німецькі далекобійні ракети Taurus, щоб прискорити звільнення своїх територій і швидше покласти край війні та зазначив, що передача Німеччиною далекобійних ракет не призведе до ескалації.

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Війна в Україні, Зброя для України, Олаф Шольц, Ракета, Російська агресія
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