В ГУР прокомментировали рекордное количество взрывов в России за 10 лет
Россия пылала и будет пылать пока ведет преступную геноцидную войну против Украины.
Так представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона FREEДОМ прокомментировал материал российского издания Верстка о том, что в России в этом году прозвучало рекордное за 10 лет количество взрывов.
Он уверен, что это прямое следствие войны, которую развязал Путин.
Юсов отметил, что у РФ были все гарантии от Запада, она могла стать одной из демократических стран и войти в состав союза, но Путин решил восстановить империю. Поэтому Россия пылает и будет пылать до окончания войны в Украине.
– Результатом этой преступной войны и военных преступлений, являются в том числе взрывы, различные летательные объекты, дестабилизация внутри России, которая идет далеко за рамки взрывов и поджогов в тех или иных местах. Россия пылала и будет пылать пока ведет преступную геноцидную войну против Украины, – сказал Юсов.
Представитель ГУР отметил, что поджоги военкоматов в России не случайны и не являются предметом развода простых граждан, а форма протеста сознательных россиян.
– Также мы видим вооруженные восстания среди жителей России и поддержку Пригожина в народе. Режим Путина и дальше будет терять власть над ситуацией, – добавил разведчик.
Напомним, на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв. Сообщалось о по меньшей мере 10 погибших и 60 раненых.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко