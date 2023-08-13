В ГУР прокомментировали рекордное количество взрывов в России за 10 лет

Россия пылала и будет пылать пока ведет преступную геноцидную войну против Украины.

Так представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона FREEДОМ прокомментировал материал российского издания Верстка о том, что в России в этом году прозвучало рекордное за 10 лет количество взрывов.

Он уверен, что это прямое следствие войны, которую развязал Путин.

Юсов отметил, что у РФ были все гарантии от Запада, она могла стать одной из демократических стран и войти в состав союза, но Путин решил восстановить империю. Поэтому Россия пылает и будет пылать до окончания войны в Украине.

– Результатом этой преступной войны и военных преступлений, являются в том числе взрывы, различные летательные объекты, дестабилизация внутри России, которая идет далеко за рамки взрывов и поджогов в тех или иных местах. Россия пылала и будет пылать пока ведет преступную геноцидную войну против Украины, – сказал Юсов.

Представитель ГУР отметил, что поджоги военкоматов в России не случайны и не являются предметом развода простых граждан, а форма протеста сознательных россиян.

– Также мы видим вооруженные восстания среди жителей России и поддержку Пригожина в народе. Режим Путина и дальше будет терять власть над ситуацией, – добавил разведчик.

Напомним, на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв. Сообщалось о по меньшей мере 10 погибших и 60 раненых.

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