У ГУР прокоментували рекордну кількість вибухів у Росії за 10 років
Росія палала й буде палати, доки веде злочинну геноцидну війну проти України.
Так представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону FREEДОМ прокоментував матеріал російського видання Верстка про те, що в Росії цього року пролунала рекордна за 10 років кількість вибухів.
Він упевнений, що це прямий наслідок війни, яку розв’язав Путін.
Юсов зазначив, що у РФ були всі гарантії від Заходу, вона могла стати однією з демократичних країн і увійти до складу союзу, але Путін вирішив відновити імперію. Тому Росія палає і палатиме до закінчення війни в Україні.
– Результатом цієї злочинної війни та воєнних злочинів, є, зокрема, вибухи, різні літальні об’єкти, дестабілізація в середині Росії, яка виходить далеко за межі вибухів та підпалів у тих чи інших місцях. Росія палала і буде палати, доки веде злочинну геноцидну війну проти України, – сказав Юсов.
Представник ГУР зазначив, що підпали військкоматів у Росії не випадкові й не є предметом “розводу” простих громадян, а формою протесту свідомих росіян.
– Також ми бачимо збройні повстання серед жителів Росії і підтримку Пригожина в народі. Режим Путіна і далі втрачатиме владу над ситуацією, – додав розвідник.
Нагадаємо, на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді Московської області стався потужний вибух. Повідомлялося про щонайменше 10 загиблих та 60 поранених.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко