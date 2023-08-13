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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

У ГУР прокоментували рекордну кількість вибухів у Росії за 10 років

У ГУР прокоментували рекордну кількість вибухів у Росії за 10 років
Фото: УНІАН

Росія палала й буде палати, доки веде злочинну геноцидну війну проти України. 

Так представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону FREEДОМ прокоментував матеріал російського видання Верстка про те, що в Росії цього року пролунала рекордна за 10 років кількість вибухів. 

Він упевнений, що це прямий наслідок війни, яку розв’язав Путін. 

Юсов зазначив, що у РФ були всі гарантії від Заходу, вона могла стати однією з демократичних країн і увійти до складу союзу, але Путін вирішив відновити імперію. Тому Росія палає і палатиме до закінчення війни в Україні. 

–  Результатом цієї злочинної війни та воєнних злочинів, є, зокрема, вибухи, різні літальні об’єкти, дестабілізація в середині Росії, яка виходить далеко за межі вибухів та підпалів у тих чи інших місцях. Росія палала і буде палати, доки веде  злочинну геноцидну війну проти України, – сказав Юсов. 

Представник ГУР зазначив, що підпали військкоматів у Росії не випадкові й не є предметом “розводу” простих громадян, а формою протесту свідомих росіян. 

– Також ми бачимо збройні повстання серед жителів Росії і підтримку Пригожина в народі. Режим Путіна і далі втрачатиме владу над ситуацією, – додав розвідник.

Нагадаємо, на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді Московської області стався потужний вибух.  Повідомлялося про щонайменше 10 загиблих та 60 поранених.

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