У ГУР прокоментували рекордну кількість вибухів у Росії за 10 років

Росія палала й буде палати, доки веде злочинну геноцидну війну проти України.

Так представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону FREEДОМ прокоментував матеріал російського видання Верстка про те, що в Росії цього року пролунала рекордна за 10 років кількість вибухів.

Він упевнений, що це прямий наслідок війни, яку розв’язав Путін.

Юсов зазначив, що у РФ були всі гарантії від Заходу, вона могла стати однією з демократичних країн і увійти до складу союзу, але Путін вирішив відновити імперію. Тому Росія палає і палатиме до закінчення війни в Україні.

– Результатом цієї злочинної війни та воєнних злочинів, є, зокрема, вибухи, різні літальні об’єкти, дестабілізація в середині Росії, яка виходить далеко за межі вибухів та підпалів у тих чи інших місцях. Росія палала і буде палати, доки веде злочинну геноцидну війну проти України, – сказав Юсов.

Представник ГУР зазначив, що підпали військкоматів у Росії не випадкові й не є предметом “розводу” простих громадян, а формою протесту свідомих росіян.

– Також ми бачимо збройні повстання серед жителів Росії і підтримку Пригожина в народі. Режим Путіна і далі втрачатиме владу над ситуацією, – додав розвідник.



Нагадаємо, на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді Московської області стався потужний вибух. Повідомлялося про щонайменше 10 загиблих та 60 поранених.

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