Подмосковье снова затянуло густым черным дымом: что горит

Днем 13 августа в подмосковном Раменском бушует масштабный пожар.

В небо там поднимается густой черный дым.

Российские МЧСники заявили, что загорелся в Раменском склад.

Площадь пожара охватила 1 800 кв. м.

В настоящее время спасатели наращивают силы и средства на месте тушения.

Сведения о пострадавших, утверждают в МЧС России, не поступали.

Между тем РосСМИ уже выяснили, что склад принадлежит компании Лама ПРО.

Предприятие занимается продажей удобрений, товаров для ландшафтного дизайна и оборудования для питомников.

Предварительной причиной возгорания называют нарушение противопожарных требований при сварочных работах.

Напомним, что 9 августа масштабный пожар вспыхнул в Подмосковье в Сергиевом Посаде.

К слову, сначала сеть заполонили сообщения росСМИ о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе, где производят технику специального назначения (авиационные прицелы, тепловизоры, самонаводящиеся ракетные головки, установки обнаружения лазерного типа, оптические наблюдательные приборы и т. п.).

МЧС России, информируя о происшествии, ограничилось упоминанием о пожаре “в ангаре с пиротехникой”.

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