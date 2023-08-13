Подмосковье снова затянуло густым черным дымом: что горит
Днем 13 августа в подмосковном Раменском бушует масштабный пожар.
В небо там поднимается густой черный дым.
Российские МЧСники заявили, что загорелся в Раменском склад.
Площадь пожара охватила 1 800 кв. м.
В настоящее время спасатели наращивают силы и средства на месте тушения.
Сведения о пострадавших, утверждают в МЧС России, не поступали.
Между тем РосСМИ уже выяснили, что склад принадлежит компании Лама ПРО.
Предприятие занимается продажей удобрений, товаров для ландшафтного дизайна и оборудования для питомников.
Предварительной причиной возгорания называют нарушение противопожарных требований при сварочных работах.
Напомним, что 9 августа масштабный пожар вспыхнул в Подмосковье в Сергиевом Посаде.
К слову, сначала сеть заполонили сообщения росСМИ о взрыве на Загорском оптико-механическом заводе, где производят технику специального назначения (авиационные прицелы, тепловизоры, самонаводящиеся ракетные головки, установки обнаружения лазерного типа, оптические наблюдательные приборы и т. п.).
МЧС России, информируя о происшествии, ограничилось упоминанием о пожаре “в ангаре с пиротехникой”.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко