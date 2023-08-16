В Беларуси как образовательную организацию зарегистрировали ЧВК Вагнера
В Беларуси зарегистрировали компанию Группа Вагнера — в качестве вида деятельности указаны “образовательные услуги”.
Как сообщает Telegram-канал Ротонда, новое юридическое лицо зарегистрировали в Осиповичском районе Могилевской области, а единственной деятельностью в реестре указано “образовательную”.
Русская служба BBC информирует, что на территории РФ акционерное общество ЧВК Вагнера Центр зарегистрировали в декабре 2022 года в здании одноименного бизнес-центра. Его глава вагнеровцев Евгений Пригожин открыл в Санкт-Петербурге.
Напомним, что сейчас на территории Беларуси находятся более 6 тыс. членов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.
При этом глава Минобороны Польши не исключает повторения провокаций на границе со стороны Беларуси.
В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко