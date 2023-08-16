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В Беларуси как образовательную организацию зарегистрировали ЧВК Вагнера

В Беларуси как образовательную организацию зарегистрировали ЧВК Вагнера

В Беларуси зарегистрировали компанию Группа Вагнера — в качестве вида деятельности указаны “образовательные услуги”.

Как сообщает Telegram-канал Ротонда, новое юридическое лицо зарегистрировали в Осиповичском районе Могилевской области, а единственной деятельностью в реестре указано “образовательную”.

Русская служба BBC информирует, что на территории РФ акционерное общество ЧВК Вагнера Центр зарегистрировали в декабре 2022 года в здании одноименного бизнес-центра. Его глава вагнеровцев Евгений Пригожин открыл в Санкт-Петербурге.

Напомним, что сейчас на территории Беларуси находятся более 6 тыс. членов российской частной военной компании (ЧВК) Вагнера.

При этом глава Минобороны Польши не исключает повторения провокаций на границе со стороны Беларуси.

Беларусь, Война в Украине, ЧВК Вагнера
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В Беларуси как образовательную организацию зарегистрировали ЧВК Вагнера
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В Беларуси как образовательную организацию зарегистрировали ЧВК Вагнера
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