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Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки

У Білорусі як освітню організацію зареєстрували ПВК Вагнера

У Білорусі як освітню організацію зареєстрували ПВК Вагнера

У Білорусі зареєстрували компанію Група Вагнера – як вид діяльності вказано “освітні послуги”.

Як повідомляє Telegram-канал Ротонда, нову юридичну особу зареєстрували в Осиповицькому районі Могильовської області, а єдиною діяльністю у реєстрі вказано “освітню”.

Російська служба BBC інформує, що на території РФ акціонерне товариство ПВК Вагнера Центр зареєстрували у грудні 2022 року в будівлі однойменного бізнес-центру. Його очільник вагнерівців Євгеній Пригожин відкрив у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що зараз на території Білорусі перебувають понад 6 тис. членів російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера.

Через це глава Міноборони Польщі не виключає повторення провокацій на кордоні з боку Білорусі.

Білорусь, Війна в Україні, ПВК Вагнера
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На Київщині бійці легендарного батальйону Вовки Да Вінчі провели тренування для всіх охочих за умов, наближених до реальних бойових дій. Бійці цього підрозділу знищували росіян біля Бахмута, а нині тримають оборону на Куп’янському напрямку. Та між боями захисники приїжджають у тилові міста і проводять вишкіл для молоді.

Олег Корнієнко
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У Білорусі як освітню організацію зареєстрували ПВК Вагнера
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
У Білорусі як освітню організацію зареєстрували ПВК Вагнера
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
У Білорусі як освітню організацію зареєстрували ПВК Вагнера
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
У Білорусі як освітню організацію зареєстрували ПВК Вагнера
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