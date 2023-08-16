У Білорусі як освітню організацію зареєстрували ПВК Вагнера

У Білорусі зареєстрували компанію Група Вагнера – як вид діяльності вказано “освітні послуги”.

Як повідомляє Telegram-канал Ротонда, нову юридичну особу зареєстрували в Осиповицькому районі Могильовської області, а єдиною діяльністю у реєстрі вказано “освітню”.

Російська служба BBC інформує, що на території РФ акціонерне товариство ПВК Вагнера Центр зареєстрували у грудні 2022 року в будівлі однойменного бізнес-центру. Його очільник вагнерівців Євгеній Пригожин відкрив у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що зараз на території Білорусі перебувають понад 6 тис. членів російської приватної військової компанії (ПВК) Вагнера.

Через це глава Міноборони Польщі не виключає повторення провокацій на кордоні з боку Білорусі.

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