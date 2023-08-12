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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Глава Минобороны Польши не исключает повторения провокаций на границе со стороны Беларуси

Маріуш Блащак

Провокации на белорусской границе со стороны боевиков ЧВК Вагнера будут продолжаться, но войско Польши готово к различным сценариям.

Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью для PAP.

— Перемещение вагнеровцев в Беларусь представляет серьезный вызов безопасности. Особенно в контексте белорусско-российских гибридных атак на нашей границе, — заявил Блащак.

Он рассказал, что это обсуждалось на саммите Организации Североатлантического договора в Вильнюсе, где была высказана четкая позиция – НАТО и союзники “готовы немедленно ответить на любую агрессию”.

На вопрос о возможных повторениях провокаций со стороны Минска, Блащак сказал, что они “будут повторяться и усиливаться, и в этом нет никаких сомнений”.

По его словам, Минобороны Польши постоянно следит за ситуацией и делает все для укрепления безопасности поляков.

Среди таких шагов Мариуш Блащак назвал перемещение воинских частей на восток, усиление линии обороны и увеличение количества военных. Он добавил, что военные готовы к различным сценариям и будут реагировать “адекватно на угрозу”.

Ранее Блащак сообщал, что Польша увеличит количество войск на востоке страны и усилит охрану границы с Беларусью вертолетами и радарами Bystra.

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Фото: Минобороны Польши

Источник: PAP

Беларусь, ЧВК Вагнера, Польша
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