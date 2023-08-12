Глава Минобороны Польши не исключает повторения провокаций на границе со стороны Беларуси
Провокации на белорусской границе со стороны боевиков ЧВК Вагнера будут продолжаться, но войско Польши готово к различным сценариям.
Об этом заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак в интервью для PAP.
— Перемещение вагнеровцев в Беларусь представляет серьезный вызов безопасности. Особенно в контексте белорусско-российских гибридных атак на нашей границе, — заявил Блащак.
Он рассказал, что это обсуждалось на саммите Организации Североатлантического договора в Вильнюсе, где была высказана четкая позиция – НАТО и союзники “готовы немедленно ответить на любую агрессию”.
На вопрос о возможных повторениях провокаций со стороны Минска, Блащак сказал, что они “будут повторяться и усиливаться, и в этом нет никаких сомнений”.
По его словам, Минобороны Польши постоянно следит за ситуацией и делает все для укрепления безопасности поляков.
Среди таких шагов Мариуш Блащак назвал перемещение воинских частей на восток, усиление линии обороны и увеличение количества военных. Он добавил, что военные готовы к различным сценариям и будут реагировать “адекватно на угрозу”.
Ранее Блащак сообщал, что Польша увеличит количество войск на востоке страны и усилит охрану границы с Беларусью вертолетами и радарами Bystra.
Фото: Минобороны Польши
Источник: PAP
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