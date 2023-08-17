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Марта Бондаренко, редактор ленты

В Волгограде вспыхнул пожар на металлургическом заводе Красный октябрь

Волгоград пожежа

В Краснооктябрьском районе Волгограда (РФ) произошел пожар на территории металлургического завода Красный октябрь.

Об этом сообщают Telegram-каналы ASTRA и МЧС России.

По информации МЧС, горит трансформаторное масло на площади 50 кв. метров внутри отдельностоящего бетонного здания. О пострадавших не сообщается.

Что стало причиной пожара, не известно.

Днем 13 августа в подмосковном Раменском загорелся склад. Площадь пожара охватила 1 800 кв. м.

9 августа масштабный пожар вспыхнул в Подмосковье в Сергиевом Посаде.

Волгоград, Пожар, Росія
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Обороняться, штурмовать и уничтожать вражескую технику: Волки Да Винчи тренируют желающих

В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.

Олег Корниенко
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:30 (16.08.2023)
В Волгограде вспыхнул пожар на металлургическом заводе Красный октябрь
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 17:00 (16.08.2023)
В Волгограде вспыхнул пожар на металлургическом заводе Красный октябрь
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:30 (16.08.2023)
В Волгограде вспыхнул пожар на металлургическом заводе Красный октябрь
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 16:00 (16.08.2023)
В Волгограде вспыхнул пожар на металлургическом заводе Красный октябрь
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