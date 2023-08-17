В Волгограде вспыхнул пожар на металлургическом заводе Красный октябрь
В Краснооктябрьском районе Волгограда (РФ) произошел пожар на территории металлургического завода Красный октябрь.
Об этом сообщают Telegram-каналы ASTRA и МЧС России.
По информации МЧС, горит трансформаторное масло на площади 50 кв. метров внутри отдельностоящего бетонного здания. О пострадавших не сообщается.
Что стало причиной пожара, не известно.
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