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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Волгограді спалахнула пожежа на металургійному заводі Красний октябрь

Волгоград пожежа

У Краснооктябрьському районі Волгограда (РФ) сталася пожежа на території металургійного заводу Красний октябрь.

Про це повідомляють Telegram-канали ASTRA і МНС Росії.

За інформацією МНС, горить трансформаторне мастило на площі 50 кв. метрів усередині окремо розташованої бетонної будівлі. Про постраждалих не повідомляють.

Що стало причиною пожежі, не відомо.

Удень 13 серпня в підмосковному Раменському загорівся склад. Площа пожежі охопила 1 800 кв. м.

9 серпня масштабна пожежа спалахнула в Підмосков’ї в Сергієвому Посаді.

Волгоград, Пожежа, Росія
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Олег Корнієнко
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:30 (16.08.2023)
У Волгограді спалахнула пожежа на металургійному заводі Красний октябрь
Новини Факти ICTV – випуск новин за 17:00 (16.08.2023)
У Волгограді спалахнула пожежа на металургійному заводі Красний октябрь
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:30 (16.08.2023)
У Волгограді спалахнула пожежа на металургійному заводі Красний октябрь
Новини Факти ICTV – випуск новин за 16:00 (16.08.2023)
У Волгограді спалахнула пожежа на металургійному заводі Красний октябрь
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