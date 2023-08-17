У Волгограді спалахнула пожежа на металургійному заводі Красний октябрь
У Краснооктябрьському районі Волгограда (РФ) сталася пожежа на території металургійного заводу Красний октябрь.
Про це повідомляють Telegram-канали ASTRA і МНС Росії.
За інформацією МНС, горить трансформаторне мастило на площі 50 кв. метрів усередині окремо розташованої бетонної будівлі. Про постраждалих не повідомляють.
Що стало причиною пожежі, не відомо.
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