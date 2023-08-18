Ночью в Москве было тревожно: жители слышали звуки взрывов

Этой ночью в Москве и Подмосковье жителям не спалось — многие слышали звуки взрывов. Предварительно, были замечены дроны, работала противовоздушная оборона.

Очевидцы заметили, что дроны летели в район Москвы-Сити. Там впоследствии поднялся столб дыма.

Также взрывы слышали и в подмосковном Одинцово.

Жители Трехгорок и Красногорска также слышали взрывы.

Воздушное пространство в районе аэропорта Внуково на юго-западе Москвы закрыли.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы уничтожила дрон, однако его обломки упали на Экспоцентр на Краснопресненской набережной. Информации о пострадавших нет, повреждения здания вроде бы незначительные.

Российские власти как всегда обвинили в запуске дронов Украину.

Стоит заметить, что взрывы в Москве стали уже привычным явлением — на протяжении нескольких месяцев жители просыпаются ночью от этих звуков.

9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв.

Фото: скриншот

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