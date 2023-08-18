Ночью в Москве было тревожно: жители слышали звуки взрывов
Этой ночью в Москве и Подмосковье жителям не спалось — многие слышали звуки взрывов. Предварительно, были замечены дроны, работала противовоздушная оборона.
Очевидцы заметили, что дроны летели в район Москвы-Сити. Там впоследствии поднялся столб дыма.
Также взрывы слышали и в подмосковном Одинцово.
Жители Трехгорок и Красногорска также слышали взрывы.
Воздушное пространство в районе аэропорта Внуково на юго-западе Москвы закрыли.
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что российская ПВО якобы уничтожила дрон, однако его обломки упали на Экспоцентр на Краснопресненской набережной. Информации о пострадавших нет, повреждения здания вроде бы незначительные.
Российские власти как всегда обвинили в запуске дронов Украину.
Стоит заметить, что взрывы в Москве стали уже привычным явлением — на протяжении нескольких месяцев жители просыпаются ночью от этих звуков.
9 августа на Загорском оптико-механическом заводе в Сергиевом Посаде Московской области произошел мощный взрыв.
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В Киевской области бойцы легендарного батальона Волки Да Винчи провели тренировку для всех желающих в условиях, приближенных к реальным боевым действиям. Бойцы этого подразделения уничтожали россиян возле Бахмута, а ныне держат оборону на Купянском направлении. Но между боями защитники приезжают в тыловые города и проводят подготовку для молодежи.Олег Корниенко