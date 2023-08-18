Вночі в Москві було тривожно: жителі чули звуки вибухів

Цієї ночі у Москві та Підмосков’ї жителям не спалося – багато хто чув звуки вибухів. Попередньо, були помічені дрони, працювала протиповітряна оборона.

Очевидці помітили, що дрони летіли в район Москви-Сіті. Там згодом піднявся стовп диму.

Також вибухи чули й в підмосковному Одінцово.

Жителі Трьохгорок і Красногорська також чули вибухи.

Повітряний простір у районі аеропорту Внуково на південному заході Москви закрили.

Мер Москви Сергій Собянін заявив, що російська ППО начебто знищила дрон, проте його уламки впали на Експоцентр на Краснопресненській набережній. Інформації про постраждалих немає, пошкодження будівні начебто незначні.

Російська влада як завжди звинуватила у запуску дронів Україну.

Варто зауважити, що вибухи у Москві стали вже собі звичним явищем – впродовж кількох місяців жителі прокидаються вночі від цих звуків.

9 серпня на Загорському оптико-механічному заводі у Сергієвому Посаді Московської області стався потужний вибух.

Фото: скриншот

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