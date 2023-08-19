Зеленский в Швеции договаривается о производстве БМП CV-90 в Украине

Президент Владимир Зеленский 19 августа в Швеции проводит переговоры с премьер-министром страны Ульфом Кристерссоном об оборонном сотрудничестве, в частности относительно производства боевых машин пехоты CV-90 в Украине.

— Широкая повестка дня, но топ-приоритет — оборонное сотрудничество, в частности мощные шведские CV-90. Наши воины уже эффективно используют их на передовой. Планируем также производить их в Украине, — сообщил глава государства.

Зеленский вместе с первой леди 19 августа отбыл с рабочим визитом в Швецию. Кроме Кристерссона, у президента будут встречи с королем Карлом XVI, королевой Сильвией, спикером парламента Андреасом Норленом и главами парламентских партий.

— Широкие украинско-шведские переговоры. Лично поблагодарю Швецию за поддержку нашей борьбы за свободу и независимость. Наша первоочередная задача — усиление украинских воинов на земле и в небе, развитие двустороннего сотрудничества, в частности в ОПК, европейская интеграция Украины и общая безопасность в евроатлантическом пространстве, — сказал Зеленский.

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