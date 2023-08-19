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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Україна та Швеція задекларували намір спільно виготовляти БМП CV-90

Україна та Швеція задекларували намір спільно виготовляти БМП CV-90

Швеція та Україна домовилися, що спільно вироблятимуть бойові машини піхоти CV-90, підписавши 19 серпня декларацію про наміри.

Про це заявив на пресконференції з президентом Володимиром Зеленським глава уряду Швеції Ульф Крістерссон.

– Вітаю сьогоднішню заяву про наміри, підписану кілька хвилин тому – спільне бажання Швеції та України посилити співпрацю щодо виробництва, навчання й обслуговування платформи CV-90, – сказав прем’єр.

Зеленський у свою чергу уточнив, що сьогодні вони деталізували домовленість стосовно спільного виробництва CV-90 в Україні, локалізацію, ремонти тощо.

– Це приклад того, що безпекова співпраця повністю відображає єдність наших цінностей. Ми зробимо все, щоб перша CV-90, виготовлена в Україні, з’явилася якомога швидше, – запевнив глава держави.

За його словами, шведські БМП, які допомагають рятувати життя на полі бою, дуже хвалять за високу якість українські військові.

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Володимир Зеленський

Фото: Norwegian Armed Forces

Війна в Україні, Військова техніка, Володимир Зеленський, Швеція
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