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Илья Нежигай, редактор ленты

Количество наемников ЧВК Вагнер в Беларуси уменьшилось до 4.4 тыс. из-за отсутствия денег — ЦНС

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Количество российских наемников частной военной компании (ЧВК) Вагнер в Беларуси сократилось с 5,8 тыс. до 4,4 тыс. человек.

Об этом говорится в сообщении Центра национального сопротивления (ЦНС) от 19 августа.

Отмечается, что главной причиной уменьшения количества наемников в Беларуси является отсутствие финансирования со стороны РФ.

В Центре нацсопротивления добавили, что одна из частей вагнеровцев подписала контракты и была перемещена в страны Африки, когда же другая часть — ушла в отпуск, хотя и планирует перейти в другие террористические структуры или вообще уволиться из рядов ЧВК.

Вместе с тем, инструкторы ЧВК Вагнер, проводящие тренировки белорусских военных, также недовольны уровнем оплаты своих “услуг”, а потому не намерены надолго оставаться в Беларуси.

Ранее Институт изучения войны (ISW) сообщал, что российское Минобороны использует форум Армия-2023 в Москве, чтобы давить на другие страны, чтобы те отказались от сотрудничества с остатками ЧВК Вагнер и рекламы частных военных компаний, подконтрольных Кремлю.

По состоянию на 14 августа в ВСУ сообщали, что на территории Беларуси находятся более 6 тыс. членов ЧВК Вагнер.

В то же время уже 16 августа мониторинговая группа Беларускі Гаюн писала, что в Беларуси находится не более 4,5 тыс. наемников из ЧВК Вагнера.

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Беларусь, Война в Украине, ЧВК Вагнера
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