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Ілля Нежигай, редактор стрічки

Кількість найманців ПВК Вагнер у Білорусі зменшилась до 4.4 тис. через відсутність грошей – ЦНС

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Кількість російських найманців приватної військової компанії (ПВК) Вагнер в Білорусі скоротилася з 5,8 тис. до 4,4 тис. осіб.

Про це йдеться у повідомленні Центру національного спротиву (ЦНС) від 19 серпня.

Зазначається, що головною причиною зменшення кількості найманців у Білорусі є відсутність фінансування з боку РФ.

У Центрі нацспротиву додали, що одна з частин вагнерівців підписала контракти та була переміщена до країн Африки, коли ж інша частина – пішла у відпустку, хоч і планує перейти до інших терористичних структур або взагалі звільнитися з лав ПВК.

Разом із тим, інструктори ПВК Вагнер, що проводять тренування білоруських військових, також незадоволені рівнем оплати своїх “послуг”, а тому не мають наміру надовго залишатися в Білорусі.

Раніше Інститут вивчення війни (ISW) повідомляв, що російське Міноборони використовує форум Армія-2023 у Москві, щоб тиснути на інші країни, аби ті відмовились від співпраці із залишками ПВК Вагнер та реклами приватних військових компаній, підконтрольних Кремлю.

Станом на 14 серпня у ЗСУ повідомляли, що на території Білорусі перебувають понад 6 тис. членів ПВК Вагнер.

Водночас вже 16 серпня моніторингова група Беларускі Гаюн писала, що в Білорусі знаходиться не більше ніж 4,5 тис. найманців з ПВК Вагнера.

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Білорусь, Війна в Україні, ПВК Вагнера
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