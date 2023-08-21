Атака на Шайковку была по приказу ГУР: поврежден как минимум один Ту-22М3 — Юсов

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов в комментарии LIGA.net подтвердил, что на российском аэродроме Шайковка в результате атаки БПЛА был поврежден по меньшей мере один самолет Ту-22М3.

– По меньшей мере один самолет поврежден. Как и в большинстве случаев, российский режим пытается скрыть истинные объемы потерь и повреждений, – сказал он.

По его словам, это сделали спецагенты, которые выполнили задание в четкой координации с ГУР.

– Есть люди, которые в координации с ГУР выполнили поставленные задачи. Пришли из центральной России, отработали и успешно вернулись соответственно обратно. Как и во многих других случаях, ГУР продолжает выполнять задачи, в том числе и на территории государства-агрессора, – пояснил он.

Напомним, 21 августа в 16:30 в российских пабликах сообщили, что якобы утром дрон ВСУ атаковал аэродром в Калужской области. Как написали пропагандисты, повреждения получил самолет, который якобы не используется.

Впрочем, в Воздушных силах сообщали, что аэродром Шайковка используется для базирования самолетов дальней авиации Ту-22М3, которые применяются в войне.

Именно с Шайковки 15 августа оккупанты выпустили по Украине четыре крылатые ракеты Х-22 с шести самолетов дальней авиации Ту-22М3.

Напомним, накануне в интернете появились фотографии, как горит российский истребитель Ту-22М3 после удара беспилотников по аэродрому Сольцы.

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