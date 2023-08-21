Атака на Шайковку була за наказом ГУР: пошкоджено щонайменше один Ту-22М3 – Юсов

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов у коментарі LIGA.net підтвердив, що на російському аеродромі Шайковка унаслідок атаки БпЛА було пошкоджено щонайменше один літак Ту-22М3.

– Щонайменше один літак пошкоджений. Як і в більшості випадків, російський режим намагається приховати справжні обсяги втрат та ушкоджень, – сказав він.

За його словами, це зробили спецагенти, які виконали завдання в чіткій координації з ГУР.

– Є люди, які в координації з ГУР виконали поставлені завдання. Прийшли з центральної Росії, відпрацювали й успішно повернулись відповідно назад. Як і в багатьох інших випадках, ГУР продовжує виконувати завдання, власне й на території держави-агресора, – пояснив він.

Нагадаємо, 21 серпня о 16:30 у російських пабліках повідомили, що нібито вранці дрон ЗСУ атакував аеродром у Калузькій області. Як написали пропагандисти, ушкоджень зазнав літак, який нібито не використовується.

Проте у Повітряних сил повідомляли, що аеродром Шайковка використовується для базування літаків дальньої авіації Ту-22М3, які застосовуються у війні.

Саме з Шайковки 15 серпня окупанти випустили по Україні чотири крилаті ракети Х-22 з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3.

Нагадаємо, напередодні в інтернеті з’явилися фотографії, як горить російський винищувач Ту-22М3 внаслідок удару безпілотників по аеродрому Сольці.

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