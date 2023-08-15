Вночі РФ запустила по Україні 28 крилатих ракет: сили ППО збили 16
Вночі близько 04:00 російські окупанти завдали масованого удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.
Загалом у повітряному просторі України було зафіксовано щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, зокрема:
- 4 крилаті ракети Х-22 з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);
- 4 крилаті ракети Калібр із фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).
Командування наголошує, що у багатьох регіонах вночі працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.
В результаті протиповітряного бою знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та Калібр.
Крім того, зафіксовано вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 / С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.
Так, на Хмельниччині вночі під час масштабної повітряної тривоги працювала наша протиповітряна оборона. У Львові є влучання у житлові будинки, пошкоджені автівки.
У Луцьку через влучання російської ракети в одне з підприємств загинуло щонайменше три людини, є поранені.
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
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