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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Вночі РФ запустила по Україні 28 крилатих ракет: сили ППО збили 16

бомбардувальник Ту-22 Х-22 ракета
Фото: Getty Images

Вночі близько 04:00 російські окупанти завдали масованого удару по Україні ракетами повітряного та морського базування.

Загалом у повітряному просторі України було зафіксовано щонайменше 28 крилатих ракет різних типів, зокрема:

  • 4 крилаті ракети Х-22 з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
  • 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);
  • 4 крилаті ракети Калібр із фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).

Командування наголошує, що у багатьох регіонах вночі працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація, підрозділи безпосереднього прикриття.

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В результаті протиповітряного бою знищено 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та Калібр.

Крім того, зафіксовано вісім пусків ворожих зенітних керованих ракет С-300 / С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Так, на Хмельниччині вночі під час масштабної повітряної тривоги працювала наша протиповітряна оборона. У Львові є влучання у житлові будинки, пошкоджені автівки.

У Луцьку через влучання російської ракети в одне з підприємств загинуло щонайменше три людини, є поранені.

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Війна в Україні, Ракетні удари Росії
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