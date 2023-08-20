З’явилися фото, як на аеродромі Сольці горить Ту-22М3, що бомбив Україну
В інтернеті з’явилися фотографії після того, як спалахнули російські винищувачі внаслідок вчорашнього удару безпілотників по аеродрому Сольці.
За попередніми даними, є інформація про знищення двох бомбардувальників Ту-22М3.
За даними російських видань, загалом вдарили по двох літаках. Стверджують, що нібито один постраждав менше, а інший – згорів повністю.
Варто зазначити, що 19 серпня безпілотник завдав удар по російському аеродрому Сольці в Новгородській області Росії.
Раніше стало відомо після заяв американських аналітиків, що внаслідок атаки по російському військовому аеродрому Сольці пошкоджено два бомбардувальники Ту-22М3. Тоді експерти про це заявили з посиланням на геолокаційні зображення, які з’явилися після публікації супутникових знімків.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов