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Марта Бондаренко, редактор ленты

В РФ заявляют, что вблизи Москвы приземлили украинский дрон

В РФ заявляют, что вблизи Москвы приземлили украинский дрон

На подлете к Москве упал дрон — российское Минобороны заявляет, что это был украинский беспилотник самолетного типа.

Режим Ковер был объявлен во всех аэропортах Москвы.

Так, Минобороны страны-оккупанта заявило, что после выявления дрона дежурные силы ПВО якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы — беспилотник потерял управление и упал в Одинцовском районе.

Произошло это около 06:50.

На подлете к Москве упал дрон — что известно

Кроме того, наблюдается задержка электричек из Внуково в сторону Москвы.

Официальных заявлений со стороны Киева пока нет.

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30 июля, в День Военно-морского флота РФ, Москву и Подмосковье якобы атаковали беспилотники. Взрывы произошли в одной из башен Москва-Сити, где размещены сразу три российских министерства – Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.

 

Безпілотники, Дрони, Москва
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