В РФ заявляют, что вблизи Москвы приземлили украинский дрон
На подлете к Москве упал дрон — российское Минобороны заявляет, что это был украинский беспилотник самолетного типа.
Режим Ковер был объявлен во всех аэропортах Москвы.
Так, Минобороны страны-оккупанта заявило, что после выявления дрона дежурные силы ПВО якобы подавили средствами радиоэлектронной борьбы — беспилотник потерял управление и упал в Одинцовском районе.
Произошло это около 06:50.
Кроме того, наблюдается задержка электричек из Внуково в сторону Москвы.
Официальных заявлений со стороны Киева пока нет.
30 июля, в День Военно-морского флота РФ, Москву и Подмосковье якобы атаковали беспилотники. Взрывы произошли в одной из башен Москва-Сити, где размещены сразу три российских министерства – Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи.
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов