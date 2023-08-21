У РФ заявляють, що поблизу Москви російська ППО приземлила кілька дронів

На підльоті до Москви впав дрон – російське Міноборони заявляє, що то був український безпілотник літакового типу.

Так, Міноборони країни-окупанта заявило, що після виявлення дрона чергові сили ППО нібито придушили його засобами радіоелектронної боротьби – безпілотник втратив керування і впав у районі Одинцово.

Сталося це близько 06:50.

Оновлено о 08:50. Міноборони РФ заявило про виявлення та збиття начебто ще одного українського безпілотника – тепер над територією Істринського району Московської області.

Крім того, спостерігається затримка електричок із Внуково в бік Москви.

Офіційних заяв з боку Києва поки що немає.

30 липня, у День Військово-морського флоту РФ, Москву і Підмосков’я нібито атакували безпілотники. Вибухи сталися в одній із веж Москва-Сіті, де розміщені одразу три російських міністерства – Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв’язку.

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