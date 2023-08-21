У РФ заявляють, що поблизу Москви російська ППО приземлила кілька дронів
На підльоті до Москви впав дрон – російське Міноборони заявляє, що то був український безпілотник літакового типу.
Так, Міноборони країни-окупанта заявило, що після виявлення дрона чергові сили ППО нібито придушили його засобами радіоелектронної боротьби – безпілотник втратив керування і впав у районі Одинцово.
Сталося це близько 06:50.
Оновлено о 08:50. Міноборони РФ заявило про виявлення та збиття начебто ще одного українського безпілотника – тепер над територією Істринського району Московської області.
Крім того, спостерігається затримка електричок із Внуково в бік Москви.
Офіційних заяв з боку Києва поки що немає.
30 липня, у День Військово-морського флоту РФ, Москву і Підмосков’я нібито атакували безпілотники. Вибухи сталися в одній із веж Москва-Сіті, де розміщені одразу три російських міністерства – Мінекономрозвитку, Мінпромторг, Мінкомзв’язку.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов