В московских аэропортах Внуково и Домодедово задерживали рейсы, россияне говорят об атаке БПЛА
Ночью 20 августа в российских аэропортах Внуково и Домодедово (Московская область) вводили ограничения на вылет и посадку самолетов.
Как пишет телеграм-канал Baza, был объявлен режим Ковер из-за возможной угрозы БПЛА.
Некоторые рейсы направляли в Шереметьево.
Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы попытке пролета беспилотника на Москву на южном направлении. По его словам, силы ПВО ликвидировали дрон.
Кроме того, ночью в российском Курске прогремели взрывы, на вокзале вспыхнул пожар.
Источник: Baza, Сергей Собянин
Одним из самых горячих на Восточном фронте остаетсе Бахмутское направление. Украинские военнослужащие давят врага по обе стороны Бахмута – и тот отступает. Тяжелее всего на поле боя пехотинцам, но благодаря слаженной работе аэроразведки и минометчиков, пехоте зачищать только что освобожденные территории в разы легче.Владислав Круглов