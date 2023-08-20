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В московских аэропортах Внуково и Домодедово задерживали рейсы, россияне говорят об атаке БПЛА

аеропорт
Фото: Unsplash

Ночью 20 августа в российских аэропортах Внуково и Домодедово (Московская область) вводили ограничения на вылет и посадку самолетов.

Как пишет телеграм-канал Baza, был объявлен режим Ковер из-за возможной угрозы БПЛА.

Некоторые рейсы направляли в Шереметьево.

Позже мэр Москвы Сергей Собянин заявил о якобы попытке пролета беспилотника на Москву на южном направлении. По его словам, силы ПВО ликвидировали дрон.

Кроме того, ночью в российском Курске прогремели взрывы, на вокзале вспыхнул пожар.

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Источник: Baza, Сергей Собянин

Дрони, Москва, Росія
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