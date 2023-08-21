Укр Рус
Ігри
Укр Рус
Популярні Терміново
Атака РФ на Чернігів. Кількість постраждалих зросла, п’ять людей — в тяжкому стані
Сотні пошкоджених будинків, школи: наслідки атаки дронів на Хмельниччину
Можуть розганятися до 70 км/год: що відомо про БМП CV90, які Україна отримала від Швеції
Терміново
У Києві в районі кільцевої дороги пролунали вибухи: в МВС розповіли, що сталося
Коли чекати на послаблення спеки в Україні: синоптики назвали дату
Світ
Валентина Летяк, редакторка стрічки

Юсов: РФ може мобілізувати восени до 250 тис. осіб – це ймовірний сценарій

російські солдати
Фото: Depositphotos

Восени цього року РФ справді може мобілізувати ще до 250 тис. громадян – це ймовірним розвиток подій, заявив в ефірі телемарафону Єдині новини представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

– Нова публічна хвиля мобілізації могла бути запущена вже давно. Чому публічна? Тому що мобілізаційні заходи на території РФ не припинялися. І після так званої часткової мобілізації правдами і неправдами цей “м’ясний” фонд поповнюється, – пояснив розвідник.

Водночас, за його словами, попри зазомбованість населення РФ у Кремлі побоюються негативних настроїв і думають над тим, як посилити мобілізаційний запал і готовність  йти на війну заради божевільних ідей Путіна.

Днями в ГУР повідомили, що у РФ не припиняється повноцінна мобілізаційна кампанія, у рамках якої щомісяця залучають близько 20 тис. осіб.

Читайте також
В Росії готують нову хвилю мобілізації – Скібіцький
Мобілізація в Росії

Андрій Юсов, Армія Росії, Війна в Україні, мобілізація, Розвідка, Російська агресія, Росія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На Запоріжжі Сили оборони мали успіх поблизу Роботиного та Малої Токмачки – Маляр
Бої на фронті
Війна Путіна проти України погіршила безпекову ситуацію в РФ: ГУР про останні вибухи
Юсов: РФ може мобілізувати восени до 250 тис. осіб – це ймовірний сценарій
Іржаві танки та рештки ракет: на Хрещатик до Дня Незалежності привезли військову техніку РФ
Юсов: РФ може мобілізувати восени до 250 тис. осіб – це ймовірний сценарій
Високий рівень небезпеки. РФ збільшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі
ЧФ РФ
Командир частини безпідставно нарахував військовим 5,4 млн грн виплат – ДБР
Командир частини безпідставно нарахував військовим 5,4 млн грн
Ігри
Відео
Здобутки є щодня: як українські мінометники нищать ворога на Сході

Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.

Владислав Круглов
Використовувати можуть навіть діти: в Україні винайшли унікальну лего-цеглу
Юсов: РФ може мобілізувати восени до 250 тис. осіб – це ймовірний сценарій
Пройшли шлях Анни Франк: історії українських дітей з окупації показують в Нідерландах
Юсов: РФ може мобілізувати восени до 250 тис. осіб – це ймовірний сценарій
Чорноморські ігри 2023: чим запам’ятався фестиваль у Києві та хто переміг
Чорноморські Ігри 2023
Новини Факти ICTV – випуск новин за 11:30 (18.08.2023)
Юсов: РФ може мобілізувати восени до 250 тис. осіб – це ймовірний сценарій
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь