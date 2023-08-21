Юсов: РФ може мобілізувати восени до 250 тис. осіб – це ймовірний сценарій
Восени цього року РФ справді може мобілізувати ще до 250 тис. громадян – це ймовірним розвиток подій, заявив в ефірі телемарафону Єдині новини представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.
– Нова публічна хвиля мобілізації могла бути запущена вже давно. Чому публічна? Тому що мобілізаційні заходи на території РФ не припинялися. І після так званої часткової мобілізації правдами і неправдами цей “м’ясний” фонд поповнюється, – пояснив розвідник.
Водночас, за його словами, попри зазомбованість населення РФ у Кремлі побоюються негативних настроїв і думають над тим, як посилити мобілізаційний запал і готовність йти на війну заради божевільних ідей Путіна.
Днями в ГУР повідомили, що у РФ не припиняється повноцінна мобілізаційна кампанія, у рамках якої щомісяця залучають близько 20 тис. осіб.
Одним із найгарячіших на Східному фронті залишається Бахмутський напрямок. Українські військовослужбовці тиснуть ворога по обидві сторони Бахмута – і той відступає. Найтяжче на полі бою піхотинцям, але завдяки злагодженій роботі аеророзвідки та мінометників, піхоті зачищати щойно звільнені території в рази легше.Владислав Круглов