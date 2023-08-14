Россия намерена восстановить боеспособность и наступательный потенциал своей армии, создав ряд новых военных формирований: десантных полков, дивизий, механизированных бригад.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий.

По оценкам ГУР, в Кремле планируют мобилизовать на войну в Украине еще несколько сотен тысяч человек.

Сейчас смотрят

— Чтобы реализовать этот план с целью удержать то, что Россия оккупировала, а также продолжать военное давление на наше государство, врагу необходима не только мобилизация, но и время на подготовку солдат и их оснащение. Массовая мобилизация — непопулярное решение, но у путинского режима нет другого выхода. Они уже давно к этому готовятся, — сказал Скибицкий.

Представитель разведки отметил, что в России уже приняли ряд законов и нормативных актов, которые ужесточают наказание за неявку в военкомат и уклонение от мобилизации.

Также в РФ увеличили призывной возраст, а саму повестку на войну теперь присылают в электронном формате.

Скибицкий напомнил, что россиянам, которые не совершали военных преступлений и не хотят участвовать в войне против Украины, наше государство гарантирует защиту в рамках проекта для добровольной сдачи в плен Хочу жить.

Источник : Обозреватель