Люксембург присоединился к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины
Люксембург присоединился к подписанию декларации о гарантиях безопасности Украины (G7), принятой во время саммита НАТО в Вильнюсе.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Twitter. Он поблагодарил Люксембург за присоединение к декларации G7.
— Я благодарю Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, которая базируется на общих демократических идеалах, интересах евроатлантической семьи, — отметил президент Зеленский.
Недавно страны G7 во время саммита НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ, который касается гарантий безопасности для Украины. Представители стран пока не согласовали конкретные пункты, однако впоследствии планируют подписать двусторонние договоры.
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