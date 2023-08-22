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Юлия Захарченко, редактор ленты

Люксембург присоединился к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Люксембург присоединился к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины
Фото: Getty Images

Люксембург присоединился к подписанию декларации о гарантиях безопасности Украины (G7), принятой во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в социальной сети Twitter. Он поблагодарил Люксембург за присоединение к декларации G7.

— Я благодарю Люксембург и его народ за непоколебимую поддержку Украины, которая базируется на общих демократических идеалах, интересах евроатлантической семьи, — отметил президент Зеленский.

Недавно страны G7 во время саммита НАТО в Вильнюсе согласовали рамочный документ, который касается гарантий безопасности для Украины. Представители стран пока не согласовали конкретные пункты, однако впоследствии планируют подписать двусторонние договоры.

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Люксембург присоединился к декларации G7 о гарантиях безопасности для Украины

Безпека, Война в Украине, Владимир Зеленский, Люксембург
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