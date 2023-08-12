Греция присоединилась к декларации о гарантиях безопасности для Украины – Зеленский
Греция присоединилась к декларации стран Большой семерки (G7) о гарантиях безопасности для Украины. Это уже 14-я страна, поддержавшая документ.
Об этом сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.
После окончательного утверждения гарантии безопасности будут действовать до вступления нашего государства в НАТО.
– Благодарен Греции за присоединение к декларации G7 о поддержке Украины. Греция стала 14-й страной, которая поддержала гарантии безопасности для Украины, — подчеркнул он.
Глава государства поблагодарил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса за преданность партнерству между нашими странами.
– Работаем вместе на пути Украины в НАТО, – добавил Зеленский.
Как известно, в июле, во время саммита НАТО в Вильнюсе, страны G7 согласовали Совместную декларацию о поддержке Украины и шагах по защите от возможной новой агрессии РФ. Речь идет о гарантиях безопасности, которые охватывают немедленные консультации и обеспечение Украины всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.
В дальнейшем Украина будет подписывать отдельный двусторонний договор с каждой страной-гарантом.
На начало августа к декларации Большой семерки присоединились 12 государств. 9 августа Латвия стала тринадцатой страной, поддержавшей гарантии безопасности для Украины.
Известно, что Украина уже начала консультации по гарантиям с Великобританией. Подобные обсуждения продолжаются и с Соединенными Штатами Америки.
Украинские пилоты уже давно готовы начать обучение на истребителях F-16. Вероятно, тренировки начнутся уже с конца лета, – об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. О том, что Запад затягивает с этим, говорит и бывший верховный командующий объединенными силами НАТО в Европе Филипп Бридлав. По его словам, многие страны уже готовы принимать наших пилотов и имеют планы обучения, но именно США тормозят процесс. Промедление с истребителями заставляет Украину сбавлять темпы контрнаступления, – добавляет Бридлав в интервью Голосу Америки.Наталья Луценко