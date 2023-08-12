Греция присоединилась к декларации о гарантиях безопасности для Украины – Зеленский

Греция присоединилась к декларации стран Большой семерки (G7) о гарантиях безопасности для Украины. Это уже 14-я страна, поддержавшая документ.

Об этом сообщил в соцсетях президент Украины Владимир Зеленский.

После окончательного утверждения гарантии безопасности будут действовать до вступления нашего государства в НАТО.

– Благодарен Греции за присоединение к декларации G7 о поддержке Украины. Греция стала 14-й страной, которая поддержала гарантии безопасности для Украины, — подчеркнул он.

Глава государства поблагодарил премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса за преданность партнерству между нашими странами.

– Работаем вместе на пути Украины в НАТО, – добавил Зеленский.

Как известно, в июле, во время саммита НАТО в Вильнюсе, страны G7 согласовали Совместную декларацию о поддержке Украины и шагах по защите от возможной новой агрессии РФ. Речь идет о гарантиях безопасности, которые охватывают немедленные консультации и обеспечение Украины всем необходимым для обороны в кратчайшие сроки.

В дальнейшем Украина будет подписывать отдельный двусторонний договор с каждой страной-гарантом.

На начало августа к декларации Большой семерки присоединились 12 государств. 9 августа Латвия стала тринадцатой страной, поддержавшей гарантии безопасности для Украины.

Известно, что Украина уже начала консультации по гарантиям с Великобританией. Подобные обсуждения продолжаются и с Соединенными Штатами Америки.

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