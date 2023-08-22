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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Люксембург приєднався до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Люксембург приєднався до декларації G7 про гарантії безпеки для України
Фото: Getty Images

Люксембург приєднався до підписання декларації про гарантії безпеки України (G7), ухваленої під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у соціальній мережі Twitter. Він подякував Люксембургу за приєднання до декларації G7.

– Я дякую Люксембургу та його народу за непохитну підтримку України, яка базується на спільних демократичних ідеалах, інтересах євроатлантичної родини, – зазначив президент Зеленський.

Нещодавно країни G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі погодили рамковий документ, який стосується гарантій безпеки для України. Представники країн поки що не узгодили конкретних пунктів, проте згодом планують підписати двосторонні договори.

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Люксембург приєднався до декларації G7 про гарантії безпеки для України

Безпека, Війна в Україні, Володимир Зеленський, Люксембург
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