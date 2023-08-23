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Юлия Захарченко, редактор ленты

Китай мог помочь России обустроить оборонительные укрепления в Украине — WSJ

Китай мог помочь России обустроить оборонительные укрепления в Украине — WSJ
Фото: Getty Images

Китай мог помочь Российской Федерации в обустройстве фортификационных укреплений на временно оккупированных территориях Украины. Об этом свидетельствуют торговые контракты между двумя странами.

По данным издания The Wall Street Journal, за первые семь месяцев 2023 года объемы двусторонней торговли между странами увеличились на 36%. Китай поставлял России немало компонентов, которые могут использовать в военных целях.

Стало известно, что РФ втрое увеличила импорт китайских товаров именно тогда, когда российская армия начала обустраивать оборонительные позиции после окончания осеннего контрнаступления ВСУ. Там утверждают, что китайские компании позволили России построить укрепления в Украине.

— Это не совпадение. Год назад, когда российская армия начала отступать, она действительно начала окапываться, — отметил неназванный старший научный сотрудник Атлантического совета в комментарии журналистам издания.

В материале говорится, что после полномасштабного вторжения Китай передал России тысячи дронов, замаскированных под детские игрушки, шесть вертолетов, оптические прицелы, изделия из титановых сплавов и авиационные детали, предназначенные для авиации.

Недавно издание Telegraph также сообщило, что Китай помогает поставлять в Россию вертолеты, беспилотники, оптические прицелы и важнейшие металлы, используемые в оборонной промышленности.

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Источник: The Wall Street Journal
Безпілотники, Война в Украине, Дрони, Китай, Росія, Росія-Китай
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