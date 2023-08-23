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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Китай міг допомогти Росії облаштувати оборонні укріплення в Україні – WSJ

Китай міг допомогти Росії облаштувати оборонні укріплення в Україні – WSJ
Фото: Getty Images

Китай міг допомогти Російській Федерації в облаштуванні фортифікаційних укріплень на тимчасово окупованих територіях України. Про це свідчать торгові контракти між двома країнами.

За даними видання The Wall Street Journal, за перші сім місяців 2023 року обсяги двосторонньої торгівлі між країнами збільшилися на 36%. Китай постачав Росії чимало компонентів, які можуть використовувати у військових цілях.

Стало відомо, що РФ втричі збільшила імпорт китайських товарів саме тоді, коли російська армія почала облаштовувати оборонні позиції після закінчення осіннього контрнаступу ЗСУ. Там стверджують, що китайські компанії дозволили Росії побудувати укріплення в Україні.

– Це не збіг. Рік тому, коли російська армія почала відступати, вона справді почала окопуватися, – зазначив неназваний старший науковий співробітник Атлантичної ради у коментарі журналістам видання.

У матеріалі йдеться, що після повномасштабного вторгнення Китай передав Росії тисячі дронів, замаскованих під дитячі іграшки, шість вертольотів, оптичні приціли, вироби з титанових сплавів та авіаційні деталі, призначені для авіації.

Нещодавно видання Telegraph також повідомило, що Китай допомагає постачати в Росію вертольоти, безпілотники, оптичні приціли та найважливіші метали, що використовуються в оборонній промисловості.

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нафта, видобуток нафти

Джерело: The Wall Street Journal
Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Китай, Росія, Росія-Китай
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