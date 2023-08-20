Несмотря на санкции: Telegraph узнали, как РФ получает от Китая вертолеты и дроны

Китай помогает снабжать Россию вертолетами, беспилотниками, оптическими прицелами и важнейшими металлами, используемыми в оборонной промышленности.

Об этом говорится в новом расследовании британской газеты Telegraph.

По данным издания, с момента начала полномасштабного вторжения России в Украину и до первого квартала этого года российские компании, в том числе находящиеся под санкциями Запада, участвующие в производстве ракетных установок, бронетехники и стратегических бомбардировщиков, получили десятки тысяч поставок из Китая.

Это происходит на фоне того, что Китай, настаивающий на своей нейтральности, пытается позиционировать себя в качестве ключевого посредника на переговорах, направленных на прекращение конфликта.

Объем торговли между Китаем и Россией в этом году превысит рекордные $200 млрд, пишет издание, и это несмотря на значительное сокращение китайского экспорта в другие страны.

Согласно анализу Обсерватории экономической сложности (Observatory of Economic Complexity), занимающейся визуализацией торговых данных, по состоянию на конец июня 2023, за год с 2022, экспорт товаров, имеющих потенциальное военное назначение, вырос более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом.

Товары двойного назначения

Такие товары классифицируются как товары двойного назначения, то есть они имеют и гражданское назначение, что позволяет Китаю обходить международные санкции и утверждать, что он ведет с Россией только законную торговлю. Поддержка Китая, судя по всему, помогает России избежать санкций, что ставит под сомнение эффективность важнейшей части кампании Запада против Москвы, направленной на разрушение российской экономики.

По данным исследовательской организации Molfar Global, одна китайская компания отправила в Россию 1 тыс. беспилотников за два месяца до начала войны. Эта компания, Shantou Honghu Plastics, на своем сайте и в социальных сетях называет себя оптовым продавцом детских игрушек.

Беспилотники были отправлены российской фирме Самсон, которая аналогичным образом называет себя оптовым продавцом игр и игрушек и, судя по всему, является подставной компанией, указав в реестре открытых акционерных обществ лишь 10 тыс. рублей.

Затем, через четыре дня после начала войны в Украине, китайская компания Hems999 поставила два вертолета. Другая китайская фирма, Tianjin Huarong Aviation, с начала войны передала России четыре вертолета Airbus.

Все они были получены российской компанией Уральский вертолет, основным заказчиком которой является Национальная гвардия РФ, дислоцированная в Украине и возглавляемая Виктором Золотовым, давним телохранителем президента РФ Владимира Путина.

С начала 2022 года по первый квартал текущего года китайские фирмы также поставили оптические прицелы более чем 50 российским компаниям. Импорт этой продукции в прошлом году вырос почти вдвое по сравнению с предыдущим и составил $2,5 млн.

По данным китайского агрегатора торговых данных 52wmb, большую часть оптических прицелов — около 2,5 тыс. штук — компания Yiwu Wojie Optics Instrument поставила российской фирме CEK, которая ранее уже поставляла подобные товары и приборы ночного видения в МВД России, сообщает Molfar.

В счетах-фактурах указано, что такое оборудование предназначено для “охоты”, хотя приборы могут устанавливаться на военное оружие и обеспечивать улучшенное зрение для военных операций.

Российский импорт сырья растет

По данным исследования Molfar, китайские турбореактивные двигатели и радарные ракетные навигационные системы также отправляются через Индию и Коста-Рику, а затем реэкспортируются в Россию, что, очевидно, является попыткой обойти санкции, пишет Telegraph.

Согласно данным торговой статистики, резко возрос импорт в Россию сырья и компонентов, необходимых для производства вооружений.

В 2022 году Китай экспортировал в Россию продукцию из титановых сплавов на сумму $18 млн, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

Легкие и жаропрочные титановые сплавы являются одним из основных материалов, используемых для производства военной авиации и оружия.

Титановые листы и стержни поставлялись из Китая в адрес НПП Старт, разработчика зенитных ракетных установок, входящего в российский оборонный конгломерат Ростех.

Титановые изделия также были отправлены в компанию S7 Technics, занимающуюся техническим обслуживанием и ремонтом авиационной техники и выполняющую работы для организации, контролирующей авиаперевозки Путина и других кремлевских чиновников.

S7 Technics также занимается производством запасных частей для самолетов, чтобы российские авиакомпании могли поддерживать свой парк в рабочем состоянии после того, как из-за санкций прекратились поставки комплектующих западного производства для самолетов Airbus и Boeing.

Китайские компании также направили поставки магниевых сплавов для компании Туполев, которая производит и помогает обслуживать дальние бомбардировщики Ту-95 и Ту-160М, использовавшиеся для нанесения ударов крылатыми ракетами по Украине.

Предприятия, связанные с производством автомобилей КАМАЗ, на бронетранспортерах которых, таких как КАМАЗ Тайфун, перевозятся российские войска и грузы, получили из Китая не менее 520 партий.

Среди товаров были запасные части, сварочные аппараты и лазерные станки, которые могут использоваться для производства оружия и военной техники.

Китай отправил сталь российским фирмам, участвующим в производстве или изготавливающим двигатели для бронеавтомобилей Камаз. В число получателей поставок вошла одна из крупнейших российских компаний — Магнитогорский металлургический комбинат, участвующий в производстве автомобилей Камаз, против которого были введены санкции со стороны США и Украины.

Некоторые китайские компании, такие как Wuxi Tianxing Steel и Xi’an Alpha Metal, даже имеют офисы в Москве и веб-сайты на русском языке, не прилагая особых усилий, чтобы скрыть свои военные связи, размещая на своих страницах фотографии истребителей и военных кораблей.

Торговля по “черным” каналам

Китай также может поставлять сырье в Россию по “черным” каналам, отмечает Telegraph.

По сообщениям, Пекин и Москва провели секретные переговоры с Ираном о поставках перхлората аммония, химического соединения, используемого для приведения в движение баллистических ракет, — сделка, если бы она была заключена, скорее всего, была бы скрыта от официальных торговых реестров.

Россия не публикует данные о торговле с момента начала вторжения, однако цифры, полученные от Китая, ее главного торгового партнера, свидетельствуют о том, что Пекин стал важнейшим спасательным кругом для РФ, несмотря на то, что Путин был признан изгоем на мировой арене, а западные компании и страны разорвали связи с Москвой.

Си Цзиньпин, китайский лидер, несколько раз встречался с Путиным, в том числе за несколько недель до начала войны, но согласился на часовой телефонный разговор с Владимиром Зеленским, украинским президентом, только в апреле.

В начале года Пекин опубликовал “мирное заявление” из 12 пунктов, в котором повторил свою позицию и не предложил никаких решений по прекращению войны.

6 августа Китай принял участие во втором раунде мирных переговоров в Саудовской Аравии, после того как отказался от участия в первом раунде в начале этого года. Он по-прежнему отказывается называть происходящее в Украине “вторжением”.

Ни одна из компаний не ответила на просьбы The Telegraph о комментарии. С некоторыми, например, с CEK, связаться не удалось.

Источник : The Telegraph

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