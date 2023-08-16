Китай из-за слишком высоких цен РФ резко нарастил закупки нефти в Иране
Китай резко нарастил закупку нефти в Иране, замещая ею слишком дорогую нефть из РФ, которая становится все дороже и стоит выше установленного Западом потолка цен.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler.
В августе КНР импортирует из Ирана 1,5 млн баррелей в сутки — рекордный объем как минимум за последние 10 лет.
По сравнению с январем-июлем, спрос на иранскую нефть вырос более чем в 1,5 раза.
Трейдеры, работающие в регионе, рассказали Bloomberg, что причина — в цене. Иранская нефть предлагается со скидкой $10 за баррель к Brent и стоит значительно дешевле российской.
Напомним, что доходы России от продажи нефти и природного газа в мае упали более чем на треть.
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