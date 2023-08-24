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Финляндия изучает возможность производства БТР Patria в Украине

БТР Patria

В Финляндии изучают возможности для производства в Украине бронетранспортеров Patria по лицензии, как это делает Польша.

— Мы, конечно, оцениваем все возможности, с помощью которых можем поддержать Украину, — заявила на пресс-конференции министр иностранных дел Элина Валтонен.

По ее словам, Финляндия заинтересована в стимулировании оборонной промышленности в Европе.

А глава Минобороны страны Антти Хяккянен добавил, что Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний, поэтому считает, что есть все возможности для сотрудничества.

Еще в апреле Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak, которые являются лицензионной копией финского БТР Patria, разработанного в 2001 году.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время визита в Киев объявил о 18-м пакете помощи для Украины, который будет включать вооружение и боеприпасы.

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Источник: YLE

Фото: YLE

БТР, Война в Украине, Военная техника, Російська агресія, Фінляндія
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