Финляндия изучает возможность производства БТР Patria в Украине

В Финляндии изучают возможности для производства в Украине бронетранспортеров Patria по лицензии, как это делает Польша.

— Мы, конечно, оцениваем все возможности, с помощью которых можем поддержать Украину, — заявила на пресс-конференции министр иностранных дел Элина Валтонен.

По ее словам, Финляндия заинтересована в стимулировании оборонной промышленности в Европе.

А глава Минобороны страны Антти Хяккянен добавил, что Украина заинтересована в опыте финских оружейных компаний, поэтому считает, что есть все возможности для сотрудничества.

Еще в апреле Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak, которые являются лицензионной копией финского БТР Patria, разработанного в 2001 году.

Накануне премьер-министр Финляндии Петтери Орпо во время визита в Киев объявил о 18-м пакете помощи для Украины, который будет включать вооружение и боеприпасы.

Источник: YLE

Фото: YLE

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