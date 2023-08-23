Финляндия объявила о 18-м пакете военной помощи Украине — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Финляндии Петтери Орпо, который прибыл в Киев с рабочим визитом. Они обсудили оборонное сотрудничество и сотрудничество в сфере безопасности.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram.

– Финляндия уже предоставила Украине помощь в размере €1,7 млрд. Мы сейчас готовим очередной 18-й пакет помощи. Туда войдет тяжелое вооружение, боеприпасы… Мы должны поставить окончательно в конце этой недели. Это очень хороший пакет. Там очень нужные материалы, – сказал Орпо на пресс-конференции в Киеве.

Зеленский поблагодарил Орпо за новый, уже 18-й пакет оборонной поддержки и отметил, что это очень нужны нам боеприпасы и артиллерия.

– Спасибо за постоянную практическую помощь Финляндии для Украины — военную, гуманитарную, санкционную. За солидарность вашего государства с нашим в борьбе за свободу и независимость. И за совместную работу ради реализации Формулы мира. Безопасность важна для всех, – подчеркнул украинский президент.

Президент также отметил, что Петтери Орпо примет участие в третьем саммите Крымской платформы, что подтверждает: Финляндия и в дальнейшем будет надежным защитником нормальной жизни в Европе и Украине.

Напомним, на празднование Дня Независимости среду в Украину прибыли президент Литвы Гитанас Науседа и президент Португалии Марсело Ребелу де Соуза.

Источник : Офис президента

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