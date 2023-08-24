Фінляндія вивчає можливість виробництва БТР Patria в Україні

У Фінляндії вивчають можливості для виробництва в Україні бронетранспортерів Patria за ліцензією, як це робить Польща.

– Ми, звісно, оцінюємо всі можливості, за допомогою яких можемо підтримати Україну, – заявила на пресконференції міністр закордонних справ Еліна Валтонен.

За її словами, Фінляндія зацікавлена в стимулюванні оборонної промисловості в Європі.

А глава Міноборони країни Антті Хяккянен додав, що Україна зацікавлена в досвіді фінських збройових компаній, тому вважає, що є всі можливості для співпраці.

Ще у квітні Україна замовила у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak, які є ліцензійною копією фінського БТР Patria, розробленого 2001 року.

Напередодні прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо під час візиту до Києва оголосив про 18-й пакет допомоги для України, який включатиме озброєння та боєприпаси.

Джерело: YLE

Фото: YLE

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