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За несколько дней до катастрофы самолет Пригожина ремонтировали при странных обстоятельствах: родственники погибшей стюардессы

За несколько дней до катастрофы самолет Пригожина ремонтировали при странных обстоятельствах: родственники погибшей стюардессы
Фото: Факти ICTV

Родственники 39-летней стюардессы Кристины Распоповой, которая работала на самолете главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина во время авиакатастрофы рассказали, что за несколько дней до трагедии Кристина рассказывала родным, что самолет при странных обстоятельствах забрали на ремонт. А перед самым вылетом самолет задержали.

– За несколько часов до вылета девушка рассказала своим родным, что по каким-то причинам их рейс задерживается. Перед вылетом она выложила фотографию из кафе аэропорта, – сообщает Тelegram-канал Baza.

Также отмечается, что погибшая стюардесса — сестра заместителя прокурора Еманжелинска Челябинской области Евгения Распопова.

Самолет Пригожина ремонтировали за несколько дней до авиакатастрофы — что известно

Фото: Христина Распопова/Тelegram-канал Baza

Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет. Среди пассажиров значились глава частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин и заместитель Пригожина Дмитрий Уткин.

Всего, по данным МЧС РФ, в авиакатастрофе частного самолета погибли 10 человек.

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Авиакатастрофы, ЧВК Вагнера, Росія
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