Погиб вместе с Пригожиным: кем был Дмитрий Уткин, который руководил наемниками ЧВК Вагнера

Евгений Пригожин – только публичная вывеска ЧВК Вагнера. Кто же настоящий командир наемников и почему его прячет российская пропаганда — разбирались журналисты Фактів тижня.

Для этого они отправились в поселок городского типа Смолино Кировоградской области, о котором впервые заговорили в 1968 году, когда неподалеку открыли урановую шахту, а во второй раз – из-за крупнейшей частной военной компании России, точнее, ее основателя Дмитрия Уткина с позывным Вагнер. Аналогичное название имеет та самая частная армия Пригожина.

Но Пригожин – только публичный бренд. На самом деле командуют наемниками Уткин с Путиным.

Вероятно, именно поэтому смерть Евгения Пригожина вечером 23 августа 2023 случилась тогда, когда с ним на борту самолета летел Дмитрий Уткин.

Первое поражение вагнеровцы получили в Украине еще 28 января 2015 года. СБУ перехватила телефонный разговор, во время которого командир наемников Уткин жалуется российскому генералу Евгению Никифорову на разгром под Дебальцево.

— Самые большие потери ЧВК Вагнера понесла во время дебальцевской операции, когда их бросили фактически в качестве штурмовиков. После этого они, скажем так, основной акцент переносят за пределы РФ — это Сирия, Чад и Ливия, — рассказал военный эксперт Дмитрий Снегирев.

По данным инсайдеров Фактів тижня, наемников Пригожина вывели из Украины в 2016-ом, но журналисты нашли свидетелей, которые видели Уткина в Смолино через год после провала под Дебальцево.

— Вы знаете, я на него как первый раз посмотрела – узнала, что это он. Ну убийца прям! Его лицо… у него такие глаза! – вспоминает жительница Смолино Татьяна Ивановна.

Людмила Уткина – мать того самого Вагнера – имела квартиру в типичной пятиэтажке, которые строили для горняков урановой шахты. Она находится на третьем этаже, на звонок дверь никто не открывает, а почтовый ящик забит платежками.

Соседка Татьяна Ивановна говорит, что Уткина не появлялась здесь примерно год-полтора, и сейчас, скорее всего, находится в Петербурге.

На самом деле Уткин родился в России. Что за семейная драма там случилась – неизвестно, но мать, без отца, перебралась в Украину. И казалось, жила здесь мирно, пока наружу не всплыла правда о ее сыне.

Житель Смолино Юрий Григорьевич, который когда-то работал в милиции и даже был директором местной школы, рассказал, что Уткина видел здесь в последний раз осенью 2017 года – он стоял с матерью на автобусной остановке.

Говорит, что за Дмитрием Уткиным наблюдал еще со школьной скамьи:

— Он одиночка, волк-одиночка. Его здесь притесняли, поэтому он на стадионе, здесь в школе, постоянно занимался, качался. Отца никто никогда не видел. И от этого внутренняя озлобленности на людей.

Возможно, именно эта озлобленность и стала ключевой чертой, заинтересовавшей особых советских специалистов в военном училище Ленинграда, куда Уткин поступил после школы.

Карьера Уткина привела журналистов в Главное разведывательное управление РФ, где он Вагнер дослужился до офицера спецназа. Впрочем, дело не только в жестком характере и выносливости.

— Для россиян уровень насилия — это уровень уважения. Там же, по сути, уважение и базируется только на страхе. Если тебя боятся, значит уважают. Если ты бьешь всех по морде — ты молодец. И таким образом оставались и выживали среди выходцев из Украины только абсолютные звери! – объяснил экс-сотрудник внешней разведки КГБ СССР Александр Зеленько.

Свой позывной главный наемник России получил в честь композитора Рихарда Вагнера, которого любил Гитлер.

— Он был непосредственно моим начальником, командиром. А я — один из командиров, на тот момент, пятой разведывательной роты, — вспоминает бывший наемник ЧВК Вагнера Марат Габидуллин.

Сейчас он скрывается, потому что в России ему грозит расправа.

— Они пропагандируют в том числе и антисемитизм, и причисляют себя к высшей расе. Удобная замаскированная форма нацистской идеологии. Я сам видел, как в свое время Дмитрий Уткин мог себе позволить прогуляться по территории лагеря в пилотке солдата Вермахта, — говорит бывший вагнеровец.

На некоторых военных документах, полученных интернет-разведчиками, Уткин вместо подписи ставил нацистский знак СС.

— Почему Уткин отошел в тень в момент проведения широкомасштабного вторжения? Ведь согласитесь, достаточно трудно было бы объяснить в целом характер денацификации, которую проводит человек с нацистскими татуировками, — говорит Снегирев.

Случайно ли человека с такими взглядами отправляют убивать в Украину – туда, где Уткин провел детство и имел родственников?

— Это большевистская тактика — оторвать национальные кадры от непосредственно территории исторического проживания, подготовить их, обработать идеологически и потом использовать непосредственно против представителей своего же народа. То есть готовилось это все заранее, — объяснил военный эксперт.

В школе №2 нашлись документы, которые также подтверждают, что Уткин действительно здесь жил и учился.

— Школа фактически готовила шахтеров и солдат. Главное, чтобы был советский, любил Сталина, родину, советскую власть. Идеология и ненависть ко всем думающим не так, как мы. Вот, собственно говоря, школы таких депрессивных районов, — говорит Зеленько.

Советские спецслужбы тщательно подбирали молодых людей из таких депрессивных районов, предлагали карьеру, власть, высокие, но кровавые заработки. Уткин – лишь один из тех, кто в российской системе превратился в монстра, хотя есть одно но — это был его сознательный выбор, за который рано или поздно ответит и Вагнер, и подобные ему.

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