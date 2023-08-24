За кілька днів до катастрофи літак Пригожина ремонтували за дивних обставин: родичі загиблої стюардеси

Родичі 39-річної стюардеси Христини Распопової, яка працювала на літаку ватажка ПВК Вагнер Євгена Пригожина під час авіакатастрофи розповіли, що за кілька днів до трагедії Христина розповідала рідним, що літак за дивних обставин забрали на ремонт. А перед самим вильотом літак затримали.

– За кілька годин до вильоту дівчина розповіла своїм рідним, що з якихось причин їхній рейс затримується. Перед вильотом вона виклала фотографію з кафе аеропорту, – повідомляє Тelegram-канал Baza.

Також зазначається, що загибла стюардеса – сестра заступника прокурора Єманжелінська Челябінської області Євгена Распопова.

Нагадаємо, увечері 23 серпня у Тверській області розбився літак. Серед пасажирів значились очільник приватної військової компанії Вагнера Євген Пригожин і заступник Пригожина Дмитро Уткін.

Загалом, за даними МНС РФ, в авіатрощі приватного літака загинуло 10 осіб.

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