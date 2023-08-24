Путин “почти наверняка” приказал сбить самолет Пригожина: в ISW рассказали, что будет с ЧВК Вагнера

Российский диктатор Владимир Путин почти наверняка приказал российскому военному командованию сбить самолет главаря ЧВК Вагнера Пригожина.

К такому выводу пришли в Институте изучения войны (ISW).

— Приказ Путина российскому Минобороны сбить самолет Пригожина, вероятно, является публичной попыткой восстановить свое доминирование и отомстить за унижение, которое нанес Путину и российскому Минобороны мятеж ЧВК Вагнера 24 июня, — говорится в материале.

Отмечено, что российские военные, особенно министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генерального штаба российской армии Валерий Герасимов, вряд ли убили бы Пригожина без приказа Путина.

Аналитики указывают, что официальное подтверждение увольнения Сергея Суровикина с должности командующего Воздушно-космическими силами РФ в российских государственных СМИ в тот же день, что и убийство Пригожина, скорее всего, не является совпадением. Кремль, вероятно, хочет, чтобы оба наказания стали четким сигналом о том, что с участниками мятежа расправились и что вызов вагнеровцев российскому руководству — уже решенное дело.

Решение использовать российскую ПВО в качестве метода убийства Пригожина позволило российскому ведомству напрямую отомстить за тот день, который стал одним из самых смертоносных дней для российской авиации с начала полномасштабного вторжения в Украину.

— Путину нужно было совершить показательную месть Пригожину не только для того, чтобы доказать, что он не слабый лидер, но и для того, чтобы поддержать свою армию, которая, по мнению многих россиян, не увидела справедливости в отношении событий 24 июня, — добавляют в ISW.

Будущее ЧВК Вагнера

Специалисты считают, что дальнейшая судьба ЧВК без руководителя остается неопределенной.

Пригожин и его заместитель Дмитрий Уткин, вне всякого сомнения, являются лицами сил Вагнера, и их убийство будет иметь значительные последствия для командного состава и для самой ЧВК.

— Командиры и бойцы могут начать бояться за свою жизнь или быть деморализованными. Вмешательство российского МО и Кремля в операции Вагнера и отсутствие Пригожина, который бы боролся за новые возможности для личного состава, может привести к дальнейшей деградации группировки, — пишут в Институте изучения войны.

Вечером 23 августа в Тверской области разбился самолет. Среди пассажиров значились глава частной военной компании Вагнера Евгений Пригожин и заместитель Пригожина Дмитрий Уткин.

Всего, по данным МЧС РФ, в авиакатастрофе частного самолета погибло 10 человек.

Источник : ISW

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