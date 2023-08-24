Обострение борьбы за власть в РФ: аналитики объяснили, что будет после смерти Пригожина

Информация о вероятной смерти главы ЧВК Вагнера Евгения Пригожина в авиакатастрофе в Тверской области России спровоцировала обсуждение о том, был ли он вообще тогда в самолете.

По данным российских изданий, Пригожин якобы был одним из 10 пассажиров бизнес-джета, который, по одной из версий, сбили системы ПВО РФ. Пока единственным доказательством смерти Пригожина является то, что его имя было указано в качестве пассажира в манифесте самолета.

Также был и второй самолет, принадлежавший лидеру ЧВК Вагнера, который одновременно летел в Россию. Сообщается, что самолет благополучно приземлился в подмосковном Международном аэропорту Остафьево. Западные аналитики размышляют, действительно ли причастна Россия к этим событиям.

— Трудно представить, чтобы Пригожин и Уткин поставили себя в такое положение, чтобы быть убитыми Путиным, после демонстрации невероятной компетентности и тщательной подготовки к государственному перевороту против Путина, — считает один из экспертов.

Другие же сомневаются, был ли этот инцидент частью плана Пригожина и наемников ЧВК Вагнера, чтобы исчезнуть из поля зрения Кремля.

— Пригожин унизил Путина своим мятежом. Кажется, все, кроме Пригожина, понимали, что Путин в конце концов отомстит. Похоже, он это сделал сегодня. Но если вам нужно убить своих друзей, это действительно признак силы?, — отметил бывший посол США в России Майкл Макфол.

Профессор практики Университета Висконсин-Мэдисон Михаил Троицкий считает, что катастрофа не была несчастным случаем, а самолет, вероятно, был намеренно уничтожен.

— Существует незначительная вероятность того, что Пригожин инсценировал собственную смерть, получив подсказку от того, кто хочет с ним сотрудничать. Однако более вероятно, что смерть Пригожина реальна. Тогда это означает обострение борьбы за власть в России, — сказал он.

Политолог Раджан Менон обратил внимание, что эти события являются странными, учитывая, что Пригожин недавно выступал за новую миссию в Африке, а в публичном пространстве никогда не упоминалось, что он вернулся в Россию.

— Неизбежно будут предположения о том, разбился ли его самолет или был сбит. За последние месяцы креатура путинской политической системы и человек, который невероятно разбогател благодаря связям с Путиным и прибыльным государственным контрактам, превратился в нечто вроде бунтаря, — отметил аналитик.

Пользователи социальных сетей уже распространяют мемы о смерти Пригожина — смотрите в материале Фактов ICTV.

Источник : Newsweek

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