Загострення боротьби за владу в РФ: аналітики пояснили, що буде після смерті Пригожина
Інформація про ймовірну смерть очільника ПВК Вагнера Євгена Пригожина в авіакатастрофі у Тверській області Росії спровокувала обговорення про те, чи був він взагалі тоді в літаку.
За даними російських видань, Пригожин нібито був одним із 10 пасажирів бізнес-джета, який, за однією з версій, збили системи ППО РФ. Поки що єдиним доказом смерті Пригожина є те, що його ім’я було вказано як пасажира в маніфесті літака.
Також був і другий літак, що належав лідеру ПВК Вагнера, який одночасно летів до Росії. Повідомляється, що літак благополучно приземлився в підмосковному Міжнародному аеропорту Остаф’єво. Західні аналітики розмірковують, чи дійсно причетна Росія до цих подій.
– Важко уявити, щоб Пригожин і Уткін поставили себе в таке становище, щоб бути вбитими Путіним, після демонстрації неймовірної компетентності та ретельної підготовки до державного перевороту проти Путіна, – вважає один з експертів.
Інші ж сумніваються, чи був цей інцидент частиною плану Пригожина та найманців ПВК Вагнера, щоб зникнути з поля зору Кремля.
– Пригожин принизив Путіна своїм заколотом. Здається, усі, крім Пригожина, розуміли, що Путін зрештою помститься. Схоже, він це зробив сьогодні. Але якщо вам потрібно вбити своїх друзів, це справді ознака сили?, – зазначив колишній посол США в Росії Майкл Макфол.
Професор практики Університету Вісконсін-Медісон Михайло Троїцький вважає, що катастрофа не була нещасним випадком, а літак, ймовірно, був навмисно знищений.
– Існує незначна ймовірність того, що Пригожин інсценував власну смерть, отримавши підказку від того, хто хоче з ним співпрацювати. Однак більш ймовірно, що смерть Пригожина реальна. Тоді це означає загострення боротьби за владу в Росії, – сказав він.
Політолог Раджан Менон звернув увагу, що ці події є дивними, враховуючи, що Пригожин нещодавно виступав за нову місію в Африці, а у публічному просторі ніколи не згадувалося, що він повернувся до Росії.
– Неминуче будуть припущення про те, чи розбився його літак, чи був збитий. За останні місяці креатура путінської політичної системи та людина, яка неймовірно розбагатіла завдяки зв’язкам із Путіним і прибутковим державним контрактам, перетворилася на щось на зразок бунтаря, – зазначив аналітик.
Користувачі соціальних мереж вже поширюють меми про смерть Пригожина – дивіться у матеріалі Фактів ICTV.
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