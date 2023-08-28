РФ не остановится на Украине или Молдове: Санду призвала усилить помощь Киеву
Украина нуждается в дополнительной поддержке. Союзники должны понимать, что Россия не остановится и пойдет дальше, если агрессора не остановить.
Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью американскому телеканалу CNN.
– Украина нуждается в большей поддержке… И все должны понимать, что если Украине не помочь, Россия не остановится на Украине или Молдове, — подчеркнула Санду.
Она выразила надежду, что в ближайшее время будет оказана дополнительная поддержка, “чтобы Украина могла вернуть свои территории, и мы увидим конец этой безумной войны”.
Санду напомнила, что войска РФ незаконно находятся на территории Приднестровья – региона Молдовы, который фактически оккупирован Россией. Она объяснила, что в Приднестровье существует режим, поддерживаемый Москвой. И именно оттуда агрессор пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.
Недавно Молдова втрое сократила численность дипломатов посольства РФ в Кишиневе, что “было меньше людей, пытающихся дестабилизировать” страну.
Перед этим вышло расследование местных журналистов о шпионских действиях россиян в Молдове. Отмечалось, что на крыше посольства России увеличивается количество тарелок и устройств для слежки.