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Юлия Соколова, редактор ленты

РФ не остановится на Украине или Молдове: Санду призвала усилить помощь Киеву

Мая Санду - президент Молдови
Фото: УНИАН

Украина нуждается в дополнительной поддержке. Союзники должны понимать, что Россия не остановится и пойдет дальше, если агрессора не остановить.

Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью американскому телеканалу CNN.

– Украина нуждается в большей поддержке… И все должны понимать, что если Украине не помочь, Россия не остановится на Украине или Молдове, — подчеркнула Санду.

Она выразила надежду, что в ближайшее время будет оказана дополнительная поддержка, “чтобы Украина могла вернуть свои территории, и мы увидим конец этой безумной войны”.

Санду напомнила, что войска РФ незаконно находятся на территории Приднестровья – региона Молдовы, который фактически оккупирован Россией. Она объяснила, что в Приднестровье существует режим, поддерживаемый Москвой. И именно оттуда агрессор пытается дестабилизировать ситуацию в Молдове.

Недавно Молдова втрое сократила численность дипломатов посольства РФ в Кишиневе, что “было меньше людей, пытающихся дестабилизировать” страну.

Перед этим вышло расследование местных журналистов о шпионских действиях россиян в Молдове. Отмечалось, что на крыше посольства России увеличивается количество тарелок и устройств для слежки.

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Президентка Молдови Мая Санду

Источник: CNN
Война в Украине, Майя Санду, Молдова, Російська агресія
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