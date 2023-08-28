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Юлія Соколова, редакторка стрічки

РФ не зупиниться на Україні чи Молдові: Санду закликала посилити допомогу Києву

Мая Санду - президент Молдови
Фото: УНІАН

Україна потребує додаткової підтримки. Союзники мають розуміти, що Росія не зупиниться і піде далі, якщо агресора не зупинити.

Про це заявила президентка Молдови Мая Санду в інтерв’ю американському телеканалу CNN.

– Україна потребує більшої підтримки… І всі повинні розуміти, що якщо Україні не допомогти, то Росія не зупиниться на Україні чи Молдові, – наголосила Санду.

Вона висловила сподівання, що найближчим часом буде надана додаткова підтримка, “щоб Україна могла повернути свої території, і ми побачимо кінець цієї божевільної війни”.

Санду нагадала, що війська РФ незаконно перебувають на території Придністров’я – регіону Молдови, що фактично окупований Росією. Вона пояснила, що в Придністров’ї існує режим, який підтримується Москвою. І саме звідти агресор намагається дестабілізувати ситуацію в Молдові.

Нещодавно Молдова втричі скоротила чисельність дипломатів посольства РФ у Кишиневі, щоб “було менше людей, які намагаються дестабілізувати” країну.

Перед тим вийшло розслідування місцевих журналістів про шпигунські дії росіян у Молдові. Зазначалося, що на даху посольства Росії збільшується кількість тарілок і пристроїв для стеження.

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Президентка Молдови Мая Санду

Джерело: CNN
Війна в Україні, Майя Санду, Молдова, Російська агресія
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