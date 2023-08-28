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Юлия Захарченко, редактор ленты

Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников

Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Фото: Факти ICTV
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Фото: Факти ICTV
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Фото: Факти ICTV
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Фото: Факти ICTV
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Фото: Факти ICTV
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Фото: Факти ICTV
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Фото: Факти ICTV
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Фото: Факти ICTV
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Фото: Факти ICTV
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников
Минобороны закупило зимние куртки, а цен по $29 осенью 2022 года не было – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников опроверг информацию о том, что МО якобы поставило 180 тыс. летних курток вместо зимних нашим Вооруженным силам. По его словам, 1 млн 180 тыс. зимней одежды было поставлено.

Во время общения с журналистами глава Минобороны отметил, что летний комплект формы должен составлять по две единицы, поэтому заказ от Генштаба был на 2 млн 300 тыс.

В 2021 году такие заказы состояли из 100 тыс. и 68 тыс. соответственно. В то же время Резников сравнил зимнюю и летнюю военную форму.

— По меньшей мере зимняя форма отличается от летней. Это можно посмотреть. Поставлено было 180 тыс. единиц, из которых 45 тыс. находятся на складах, а 135 тыс. — у военных ВСУ. Это было сделано в прошлом году зимой. Наши защитники воевали в этой зимней форме без всяких нареканий. Если бы летняя форма была надета зимой, мы бы точно об этом узнали — 140 тыс. человек об этом бы сказали, — обратил внимание Резников.

По словам министра обороны, контракт с турецкой фирмой заключили еще в сентябре прошлого года. Именно тогда были перечислены средства и началась поставка формы.

— Странный инвойс с ценами по $29 на турецком языке датирован 9 декабря. То есть, когда уже поставки состоялись. Предложение от этой компании было на $83 или $85, что было указано в контакте. Цены в $29 никогда не существовало, — поделился глава МО.

В то же время журналисты спросили министра Резникова, был ли разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским о своей возможной отставке.

— 98% нашего общения с президентом посвящено обеспечению Вооруженных сил. Около 2% — что мы будем делать после победы, что такое двусторонние соглашения безопасности, архитектура безопасности. Многое с ним обсуждаем, реформы, резонансные дела. Я ему даю свое объяснение, показываю документы. У меня совесть чиста, — объяснил Резников.

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Фото: Факти ICTV
Война в Украине, Деньги, Міноборони України, Алексей Резников, українські військові
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