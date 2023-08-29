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Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Я дивлюсь на це оптимістично: Резніков про надання Україні далекобійних ракет Taurus і ATACAMS

Крилата ракета Taurus
Фото: Getty Images

Україна має сигнали від інших країн про те, що ЗСУ можуть отримати далекобійні ракети Taurus і ATACAMS.

Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков під час спілкування з журналістами. За його словами, він дивиться на цю ситуацію доволі оптимістично, тому що є сигнали про можливість постачання цих ракет.

– Я дивлюсь на це оптимістично, тим більше є сигнали від парламенту Німеччини. Що стосується ATACAMS, то тут я теж не бачу серйозних перепон. Америка дуже прагматична держава… Taurus і ATACAMS – будуть, – переконаний очільник Міноборони України.

Нещодавно стало відомо, що США розглядають можливість надання Україні ракет дальнього радіусу дії ATACMS.

Водночас дискусія про передання Києву німецьких далекобійних крилатих ракет Taurus триває вже кілька місяців. Проте з’явилася інформація, що депутати Бундестагу досягли згоди у питанні постачання цього виду озброєння.

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Війна в Україні, ЗСУ, Німеччина, Ракета, США-Україна, українські військові
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